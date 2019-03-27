Звезду ''Игры престолов'' в купальнике подловили за отдыхом на яхте: фото

Британскую актрису Софи Тернер, звезду фэнтези-саги "Игра престолов" подловили в купальнике за отдыхом на яхте.

Как пишет таблоид The Sun, 23-летняя актриса, сыгравшая в сериале роль Сансы Старк, ее 29-летний жених Джо Джонас и подруга из Голливуда угодили в кадр папарацци в Майами (США).

Фото: thesun.co.uk

Фото: thesun.co.uk

На палубе яхты знаменитость переоделась в яркий купальник. Спуститься в воду актриса решила со спасательным жилетом.

Фото: thesun.co.uk

Фото: thesun.co.uk

Фото: thesun.co.uk

Фото: thesun.co.uk

Насколько известно, Тернер и Джонас уже успели обручиться. Как отмечала актриса в общении с журналистами, она повстречала достаточно парней, чтобы понять, что на этот раз встретила "того самого".

Напомним, что сериал "Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Его литературной основой стал цикл книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Восьмой, финальный, сезон сериала стартует 14 апреля.

Как писал OBOZREVATEL, ранее поклонники фэнтези-саги в трейлере заключительного сезона сериала нашли подтверждение одной из фанатских теорий.

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