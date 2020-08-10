Звезду 'Что? Где? Когда?' обвинили в изнасиловании: подробности скандала

Заслуженного юриста России и популярного игрока клуба "Что? Где? Когда?" Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании.

Соответствующий пост на личной Facebook-страницеразместила Елена Радаева. По словам женщины, инцидент произошел в 2011 году. Тогда она обратилась к Барщевскому за помощью, поскольку в отношении нее хотели открыть незаконное уголовное дело. Ей грозило до десяти лет тюрьмы. Однако, как отметила Елена, в ответ на мольбы о помощи она подверглась насилию.

"Он воспользовался моим отчаянием и принудил меня к сексу с ним. Он садист и извращенец. Причинял во время секса мне сильную боль. Заставил заниматься неприемлемыми для меня видами секса, что привело в дальнейшем к попытке суицида и депрессии, от которой я лечилась шесть лет. Он принуждал меня к групповому сексу. Рассказывал о сотнях девушек, которых он также принудил и заставлял делать мерзкие вещи", – рассказала Радаева.

Михаил Барщевский и Елена Радаева (коллаж)

Женщина также добавила, что общение с Михаилом некоторое время продолжалось под его давлением, после чего она не выдержала и "бросила его". Барщевский же, в свою очередь, пользуясь своим служебным положением, поспособствовал возбуждению против нее уголовного дела.

"Оно длилось четыре года и было закрыто в досудебном порядке с формулировкой "за отсутствием состава преступления". Я прошла все круги ада из-за этого дела, потеряла двухкомнатную квартиру в Москве, купленную на свои деньги, и многомиллионный контракт с корпорацией Роснано. Я дважды обращалась в полицию, мне отказали в возбуждении уголовного дела", – заявила она.

Михаил Барщевский (фото – 1956.ru)

Кроме того, Елена выложила фото переписки с дочерью Барщевского – Наталией. Из сообщений следует, что та не отрицает связь отца с Радаевой.

Facebook-аккаунт Елены Радаевой

Facebook-аккаунт Елены Радаевой

Facebook-аккаунт Елены Радаевой

Сам Барщевский прокомментировал ситуацию и сообщил, что два года назад женщина уже подавала на него заявление в прокуратуру, но после расследования ей "отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием самого факта". Он также назвал Елену "сумасшедшей", пишет "360".

"Во-первых, Елена Радаева – это псевдоним. Во-вторых, она имеет диагноз шизофрения, бред навязчивых идей. Это официальный диагноз. Было расследование два года назад, отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием самого факта. Она реальная сумасшедшая", – подчеркнул Михаил Барщевский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезду "Что? Где? Когда?" Михаила Скипского обвинили в домогательствах к несовершеннолетнии.