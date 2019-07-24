Звезду Black Star задержали в Женеве: что известно

Артист лейбла Black Star Миша Марвин был задержан полицией в Женеве вместе со съемочной группой.

Об этом сообщает Telegram-канал Yobajur (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Миша Марвин instagram/misha_marvin

"Сегодня (24 июля. – Ред.) были съемки клипа на его новый трек "Ты одна". Одну из сцен снимали на фоне Женевского Большого Театра, куда и приехала полиция", – сказано в сообщении.

Полиция подъехала к месту съемок

Официального подтверждения информации на данный момент нет. Также не уточняется, по какому именно поводу задержали музыкантов.

СМИ: Марвина задержали в Женеве

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