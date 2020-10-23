Звезде "Игры престолов" Эмилии Кларк – 34: подборка лучших цитат "Матери драконов"

В пятницу, 23 октября, британская актриса Эмилия Кларк, наиболее известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 34 года.

В связи с этим OBOZREVATEL предлагает вспомнить лучшие фразы ее персонажа в телесаге о жизни, справедливости и любви. Напомним, что героиня Кларк в "Игре престолов" является дочерью Семи королевств Эйриса II Безумного, которая становится Матерью драконов. Она путешествует по странам Востока, пытаясь найти себе союзников и вернуться в Семь Королевств, чтобы отвоевать Железный Трон.

Наши отцы были злыми людьми. У всех нас. Они сделали мир хуже. Мы не поступим как они. Мы сделаем мир лучше. Вы поддержите мои притязания на трон и будете уважать целостность Семи Королевств. Больше никаких грабежей, набегов и изнасилований.

Мне кажется, что королева, которая не доверяет никому, так же глупа, как королева, которая доверяет всем.

Женщина? Это должно оскорбить меня? Я бы дала вам пощечину, если бы принимала вас за мужчину.

Я отвечу на несправедливость справедливостью.

Я боролась за то, чтобы ни один ребенок в Заливе работорговцев не познал, каково это – быть купленным или проданным. Я буду продолжать бороться за это и здесь, и везде.

Я не обычная женщина. Мои мечты сбываются.

Знаете, что пугает меня? Я сказала "прощай" мужчине, который любит меня. Мужчине, который, как я думала, мне небезразличен. И я ничего не чувствую. Только желание поскорее все это забыть.

Я займусь тем, чем и положено королеве: я буду править.

Пусть жрецы беспокоятся о добре и зле. А я предоставлю им выбор: они могут жить в моем новом мире или они могут умереть в их старом.

Злобные змеи всегда лезут наружу. Тем проще отрезать им голову.

Если я скажу им, они съедят вас. Они могут съесть вас, даже если я ничего не скажу. Дети. Некоторые говорят мне, чтобы я отреклась от них. Но хорошая мать никогда не отрекается от своих детей. Если нужно, она воспитывает их.

Люди приучаются любить свои цепи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезду "Игры престолов" Эмилию Кларк и актера Мэтта Смита, сыгравшего молодого принца Филиппа в сериале "Корона", заподозрили в романе.