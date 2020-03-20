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20 марта • обновлено в 06:01
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Звезде "Графини де Монсоро" – 52: как изменилась Екатерина Стриженова за 20 лет

1.8т
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Российская актриса и ведущая Екатерина Стриженова 20 марта отмечает день рождения.

Так, ей исполняется 52 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, как актриса выглядит сейчас и чем занимается (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Екатерина Стриженова

Екатерина Стриженова

instagram.com/strizhenovae

Екатерина Стриженова (в девичестве – Токмань) родилась 20 марта 1968 года в Москве.

Сценой она увлекалась с детства, а дебют Стриженовой в кино состоялся в 1984 году в семейной мелодраме "Лидер", где она познакомилась со своим будущим супругом Александром Стриженовым.

По-настоящему известной Екатерина Стриженова стала в 1997 году, после роли Жанны де Бриссак в экранизации знаменитого романа Александра Дюма "Графиня де Монсоро".

В том же году Стриженова начала карьеру на телевидении в программе "Доброе Утро", на Первом канале. С 2014 года Екатерина Стриженова также ведет передачу "Время покажет" на том же канале.

На ее счету – участие в десятках фильмов, таких как "Снайпер" (1991), "Дорога никуда" (1992), "Мушкетеры двадцать лет спустя" (1992), "Американский дедушка" (1993), "Свой человек" (2005), "Мамы" (2012), "Куприн" (2014) и многих других.

Екатерина Стриженова

Екатерина Стриженова

24smi.org

Сейчас Екатерина Стриженова выглядит моложе своих лет. Критики говорят о многочисленных пластических операциях Стриженовой, но подтверждения этому нет.

Кроме того, актриса может гордиться по-прежнему стройной фигурой. Стриженова придерживается безуглеводной диеты, ее вес сохраняется в пределах 60-65 кг при росте 168 см.

Также Стриженова прибегла к армопластике – мануальной коррекции проблемных зон.

Екатерина Стриженова с дочерьми Анастасией и Александрой, 2015 год

Екатерина Стриженова с дочерьми Анастасией и Александрой, 2015 год

ТАСС

Екатерина Стриженова и Александр Стриженов

Екатерина Стриженова и Александр Стриженов

instagram.com/strizhenovae

Екатерина Стриженова

Екатерина Стриженова

instagram.com/strizhenovae

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Автор
Алина Мельник
Место
Россия
Теги
день рождения люди шоу-бизнес шоу звезды ведущая актриса сериал
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