Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

Так, на нем артистка позировала в откровенном белье черного цвета. Свой образ она дополнила кожаной курткой. Соответствующий снимок Никитина опубликовала на личной странице в Instagram.

"Смотри мне в глаза", – лаконично прокомментировала артистка публикацию.

Екатерина Никитина в пикантной фотосессии (Instagram Екатерины Никитиной)

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного фото девушки и засыпали ее комплиментами.

"Огонь", "Красотка", "Крутая блонда", "Загадочная", – написали люди.

Звезда "Женского Квартала" показала пикантное фото в белье

Звезда "Женского Квартала" показала пикантное фото в белье

Звезда "Женского Квартала" показала пикантное фото в белье

Звезда "Женского Квартала" показала пикантное фото в белье

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина закрутила роман с коллегой из проекта студии "Квартал 95" Improv Live Show Константином Трембовецким.

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