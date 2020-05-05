Экс-участница реалити "Від пацанки до панянки" (Новый канал) Виктория Кошутина хотела покончить с собой после ухода из проекта.

После вылета из Школы леди Виктория Кошутина приняла участие в проекте "Пацанский краш-тест". Во время съемок она раскрыла закадровые подробности реалити и рассказала, как сложилась ее жизнь после возвращения домой (смотрите видео в конце новости).

Участницы "Від пацанки до панянки" Новый канал

До участия в реалити девушка работала веб-моделью и предоставляла услуги интимного характера через интернет. На проект "Від пацанки до панянки" она пришла, чтобы изменить образ жизни и избавиться от наркотической зависимости.

20-летняя одесситка после возвращения домой сорвалась на наркотики и находилась в глубокой депрессии.

Виктория Кошутина Пресс-служба Нового канала

Так, Кошутина призналась, что за три месяца в Школе леди она ни разу не притронулась к наркотикам. Однако после вылета с проекта сорвалась. Девушка корила себя, что дала слабину. И даже думала свести счеты с жизнью.

"Я очень сильно выпила и у меня был грешок – приняла наркотик. Но это загнало меня в очень сильную депрессию. Винила себя, ненавидела, не хотела жить" – поделилась экс-участница "Пацанок".

Команда "Від пацанки до панянки" помогла участнице избежать суицида Пресс-служба Нового канала

В отчаянии девушка обратилась за помощью к команде проекта.

"Помню, позвонила редактору со словами: "Я очень жалею! Мне просто не хочется теперь жить. Ненавижу себя за то, что сделала". Она меня успокоила, сказала: "Так, не нервничай, успокойся. Смотри, ты попробовала и поняла, что это плохо. Больше не позволяй подобному повториться. Все будет хорошо". Я поклялась, что больше никогда не позволю наркотикам взять над собой контроль", – подытожила Кошутина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на проект "Від пацанки до панянки" вернулась звезда первого сезона реалити Настя "Мивина" Иваненко, что стало настоящей сенсацией.

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