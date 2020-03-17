Участница реалити Нового канала "Від пацанки до панянки" Виктория Кошутина рассказала, как чуть не довела до самоубийства младшую сестру.

Оказалось, что девушка сгоняла злость на сестре из-за обиды на отца, который издевался над ней. Другие участницы реалити жестко осудили свою коллегу, сообщила пресс-служба Нового канала.

Виктория Кошутина Пресс-служба Нового канала

"Я пыталась довести ее до самоубийства. Говорила, мол, для чего она вообще живет на этом свете, что она жирная корова, и что ей лучше броситься с десятого этажа. Я получала удовольствие от того, что она плачет", – со слезами вспомнила Кошутина.

Учениц "Школы леди" рассказ Виктории поверг в ужас, девушки категорически осудили действия "одноклассницы".

Виктория Кошутина Пресс-служба Нового канала

"Нашла на ком отрываться, на родном человек. Это очень жестоко. Я не знаю, что у нее внутри, если она такое делает. Главное, чтобы она поняла, что сестра – немногое и важное из того, что у нее есть", – отметили участницы "Від пацанки до панянки".

Виктория Кошутина подчеркнула, что сестра серьезно пострадала от ее издевательств.

Виктория Кошутина Пресс-служба Нового канала

"Я издевалась, потому что не хотела, чтобы она существовала. Так же, как отец не хотел, чтобы была я. Но мне стыдно перед сестрой за свои поступки. Ведь ей сейчас 14, но она не может начать общаться ни с одним парнем из-за комплексов", – подытожила Виктория.

Как сообщал OBOZREVATEL, другая героиня проекта Нового канала "Від пацанки до панянки" Екатерина "Канарейка" Устинова рассказала, как отец избил ее 98 раз, а также гонялся за ней с топором.

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