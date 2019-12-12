Звезда "Топ-модели по-украински" оголилась

Звезда шоу "Топ-модели по-украински" Анастасия Рудая поделилась откровенным фото.

Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала горячий снимок, на котором позирует обнаженной.

Анастасия Рудая Инстаграм

На черно-белой фотографии 24-летняя Анастасия засветила свои шикарные формы. В частности, на фото можно рассмотреть идеальную фигуру девушки и ее соблазнительную грудь.

Анастасия Рудая оголилась Инстаграм

Поклонники модели, увидев пикантный кадр, засыпали девушку комплиментами:

"Какая красоточка", "Идеальная", "Мужики, держитесь!", "Хороша чертовка", "Вау, ты просто бомба", "Ты просто красотка", "Идеальная во всем".

Примечательно, что этот снимок – не единственный пикантный кадр Анастасии. Изредка модель радует своих фанатов в Instagram горячими фото.

Анастасия Рудая Инстаграм

Анастасия Рудая Инстаграм

Анастасия Рудая Инстаграм

Анастасия Рудая Инстаграм

Анастасия Рудая Инстаграм

Напомним, экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова поделилась откровенным фото.

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