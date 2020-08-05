Звезда "Топ-модели по-украински" беременна первенцем

Участница третьего сезона реалити "Топ-модель по-украински" Юлия Биньковская по прозвищу "Клео" сообщила, что беременна первенцем.

Девушка призналась, что поправилась на 8 кг. Отцом будущего ребенка стал парень Юлии – Антон Дудка, с которым они вместе живут в Луцке. Малыш появится на свет уже в конце октября, пишет Новый канал (фото смотрите ниже).

"На "Топ-модели по-украински" я проходила краш-тест и мне досталось задание сказать Антону, что я беременна. Когда он услышал, был очень рад, и очень расстроился, когда я сказала, что это всего лишь шутка. После этой ситуации мы много говорили на эту тему и поняли, что очень хотим ребенка. Первый месяц я не могла забеременеть и очень переживала, пока гинеколог не объяснила мне, что это нормально", – рассказала Биньковская.

Пара долго планировала беременность Instagram @julia_binkovska

О беременности модель узнала накануне дня рождения любимого, поэтому решила сообщить о новости на празднике. Она положила тест с двумя полосками в коробочку и оставила на кровати. Антон нашел подарок, когда Юлии не было дома, но сразу же позвонил, приехал и сказал, что очень рад.

Юлия Биньковская беременна первенцем Instagram @julia_binkovska

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сообщалось о слухах, что жена российского певца Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская во второй раз беременна.