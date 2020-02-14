Звезда "Сватов" Добронравов впервые высказался о конфликте с Васильевым

Российский актер Федор Добронравов опроверг слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу "Сваты" Анатолием Васильевым, которые появились несколько лет назад.
Так, в интервью изданию "Собеседник", он заявил, что Васильев ушел из проекта из-за того, что выбрал другую, более интересную для себя работу. А также Добронравов отметил, что никто с ним не ссорился.
Федор Добронравов и Анатолий Васильев
Фото: starhit.ru
"Это неправда. Люди от безделья сочиняют какие-то странные истории. Человек выбрал другой проект: что здесь такого? Мы все работаем. На тот период у него был какой-то художественный фильм, видимо. Он был для артиста более ценен, вот и все", – прокомментировал Добронравов.
Актеры сериала "Сваты"
Фото: politeka.net
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фотографии и видео со съемок седьмого сезона "Сватов", которые выйдут на экраны не раньше 2021 года.
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