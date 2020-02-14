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14 февраля • обновлено в 13:41
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Звезда "Сватов" Добронравов впервые высказался о конфликте с Васильевым

2.7т
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Российский актер Федор Добронравов опроверг слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу "Сваты" Анатолием Васильевым, которые появились несколько лет назад.

Так, в интервью изданию "Собеседник", он заявил, что Васильев ушел из проекта из-за того, что выбрал другую, более интересную для себя работу. А также Добронравов отметил, что никто с ним не ссорился.

Федор Добронравов и Анатолий Васильев

Федор Добронравов и Анатолий Васильев

Фото: starhit.ru

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"Это неправда. Люди от безделья сочиняют какие-то странные истории. Человек выбрал другой проект: что здесь такого? Мы все работаем. На тот период у него был какой-то художественный фильм, видимо. Он был для артиста более ценен, вот и все", – прокомментировал Добронравов.

Актеры сериала "Сваты"

Актеры сериала "Сваты"

Фото: politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фотографии и видео со съемок седьмого сезона "Сватов", которые выйдут на экраны не раньше 2021 года.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Тег
Сваты
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