Звезда "Сватов" Добронравов впервые высказался о конфликте с Васильевым

Российский актер Федор Добронравов опроверг слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу "Сваты" Анатолием Васильевым, которые появились несколько лет назад.

Так, в интервью изданию "Собеседник", он заявил, что Васильев ушел из проекта из-за того, что выбрал другую, более интересную для себя работу. А также Добронравов отметил, что никто с ним не ссорился.

Федор Добронравов и Анатолий Васильев Фото: starhit.ru

"Это неправда. Люди от безделья сочиняют какие-то странные истории. Человек выбрал другой проект: что здесь такого? Мы все работаем. На тот период у него был какой-то художественный фильм, видимо. Он был для артиста более ценен, вот и все", – прокомментировал Добронравов.

Актеры сериала "Сваты" Фото: politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фотографии и видео со съемок седьмого сезона "Сватов", которые выйдут на экраны не раньше 2021 года.

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