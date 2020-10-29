Звезда СССР Вера Алентова напугала поклонников внешним видом. Фото

Советская и российская актриса театра и кино, звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова засветилась на фото с коллегой по работе Дарьей Поверенновой. Так, 78-летнюю знаменитость раскритиковали в сети из-за ее внешнего вида.

Соответствующий снимок опубликовала на личной странице в Instagram Повереннова. На нем артистки позировали с ярким макияжем.

"Не играли наш спектакль "Роковое наследство" и не виделись с Верой Валентиновной с февраля 2019 года! Все так же бодра и полна энергии! И это так круто! И вызывает огромное уважение! Я везунчик, что имею удовольствие работать и общаться с такой артисткой", – написала Дарья.

Поклонники принялись бурно обсуждать внешность 78-летней Алентовой, отметив, что из-за пластических операций она изменилась до неузнаваемости.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в пластике лица заподозрили супругу президента Франции Бриджит Макрон. Ей сделали омоложение очень быстро, но СМИ все равно об этом узнали.