Звезда СССР Вера Алентова напугала поклонников внешним видом. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Вера Алентова

Советская и российская актриса театра и кино, звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова засветилась на фото с коллегой по работе Дарьей Поверенновой. Так, 78-летнюю знаменитость раскритиковали в сети из-за ее внешнего вида.

Соответствующий снимок опубликовала на личной странице в Instagram Повереннова. На нем артистки позировали с ярким макияжем.

"Не играли наш спектакль "Роковое наследство" и не виделись с Верой Валентиновной с февраля 2019 года! Все так же бодра и полна энергии! И это так круто! И вызывает огромное уважение! Я везунчик, что имею удовольствие работать и общаться с такой артисткой", – написала Дарья.

Вера Алентова и Дарья Повереннова

Поклонники принялись бурно обсуждать внешность 78-летней Алентовой, отметив, что из-за пластических операций она изменилась до неузнаваемости.

Звезда СССР Вера Алентова напугала поклонников внешним видом. Фото
Звезда СССР Вера Алентова напугала поклонников внешним видом. Фото
Звезда СССР Вера Алентова напугала поклонников внешним видом. Фото
Звезда СССР Вера Алентова напугала поклонников внешним видом. Фото
Звезда СССР Вера Алентова напугала поклонников внешним видом. Фото
Звезда СССР Вера Алентова напугала поклонников внешним видом. Фото

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