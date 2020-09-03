МоваЯзык

Топ-темы:

Звезда СССР Печерникова получила серьезную травму незадолго до смерти

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
1,1 т.
Звезда СССР Печерникова получила серьезную травму незадолго до смерти

Звезда СССР Печерникова получила серьезную травму незадолго до смерти. topnews.ru.

Советская актриса, звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова незадолго до смерти сильно упала и сломала два ребра.

Об этом стало известно во время подготовки юбилейной программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым – редакторы намеревались поздравить женщину с 75-летием и позвать в студию, но знаменитость не приняла приглашение. Такой информацией поделился один из сотрудников шоу, передают "Дни.ру".

"Она не стала пояснять, как получила травму. Просто сказала, что есть перелом, и она чувствует себя плохо", – сообщил сотрудник передачи.

Ирина Печерникова сломала ребра незадолго до смерти. zvezdi.ru

Ирина Печерникова сломала ребра незадолго до смерти. zvezdi.ru

Отметим, Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в городе Грозном (Чеченская Республика, РФ). В кино дебютировала в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Снималась в картинах "Города и годы", "Открытие", "Два капитана", "Птицы наших надежд" и других.

Ирина Печерникова в молодости. gazeta.ru

Ирина Печерникова в молодости. gazeta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова умерла от инфаркта. Свидетельницей смерти стала близкая подруга актрисы Нина Давыдова, которая жила с ней в загородном доме в селе Лазарево Ярославской области (Россия). По ее словам, Печерникова села ужинать и за столом ей стало плохо, врачи не успели спасти женщину.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

РоссияНовости Россиишоу-бизнесшоу
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Шоу
  3. Люди