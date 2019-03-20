Звезда Сomedy Club объяснил, почему уехал из России

Известный телеведущий, экс-резидент Comedy Club Таир Мамедов переехал из России в США в 2013 году, потому что его не устраивало положение дел в стране.

Что именно повлияло на решение, он рассказал в интервью российскому YouTube-блогеру Юрию Дудю программе "вДудь" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Свалил я в конце 2013 года. Почему я глобально свалил – очевидно. Как и все эмигранты я уехал от той жизни, которая меня почему-то не устраивала к какому-то светлому перспективному будущему. Как это случилось. Я был очень аполитичный до 2008 года, как вся молодежь – это в нулевых было очень модно", – рассказал он.

Гавриил Гордеев и Таир Мамедов в Comedy Club скриншот

По словам Мамедова, в 2008 году он начал обращать внимание на то, что происходит в стране. Тогда к власти пришел Дмитрий Медведев, а Владимир Путин, которого в последствии переизбирали президентом дважды, никуда не уходил на тот момент.

"Я стал смотреть и где-то к 2010 потихоньку увидел очевидный вектор движения руководства страны, меня это не очень стало устраивать, душевно как-то. Я проанализировал, что произошло за последние годы, куда все это движется и примерно представил, что будет с Россией в 2015, что может быть в 2020-ом. Мне это не очень понравилось, и я решил, что мне уже пора заводить семью, и я это хочу сделать в более перспективной стране и обстановке", – пояснил он.

Таир Мамедов и Юрий Дудь скриншот

Мамедов подчеркнул, что переломным моментом в его решении стали выборы мэра Москвы в 2013 году. Тогда телеведущий работал в родной школе наблюдателем и увидел вбросы, карусели. Его это не устраивало, из-за чего начался скандал с приездом милиции и местных депутатов, которые пытались выдворить его.

Больше всего Мамедова шокировало то, что классная руководитель заявила, что он мешает выполнять им работу.

"Я понял, что реальная Россия – это люди, которые искренне не понимают, почему кто-то хочет что-то поменять. Почему им мешают из года в года вбрасывать бюллетени, выбирать того, кто им нравится, я им реально мешал тем, что пытался насадить честность соблюдения законов. Буквально через пару недель после выборов я купил билет и полетел, потому что понял, что даже если бы захотел остаться в России и менять ее, большинству людей это не нужно", – подчеркнул он.

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