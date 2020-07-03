Звезда сериалов "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк снялся в откровенной фотосессии со своей девушкой Тиной Антоненко.

Соответствующими снимками он поделился на личной странице в Instagram. На них пара позировала обнаженной на траве, нежно обняв друг друга.

"Два года", – лаконично написал актер, таким образом отметив, что фотосъемку они приурочили ко второй годовщине отношений.

Тарас Цымбалюк и его девушка обнажились для пикантной фотосессии Instagram Тараса Цымбалюка

Тарас Цымбалюк и его девушка обнажились для пикантной фотосессии Instagram Тараса Цымбалюка

Поклонники пришли в восторг от новой публикации Цымбалюка. Они засыпали актера и его девушку комплиментами.

Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" и его девушка обнажились для пикантной фотосессии

Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" и его девушка обнажились для пикантной фотосессии

Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" и его девушка обнажились для пикантной фотосессии

Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" и его девушка обнажились для пикантной фотосессии

Тарас Цымбалюк – звезда украинского кино. В прошлом году актер завоевал статус секс-символа за роль кузнеца Назара в костюмированной драме "Крепостная". Актер также полюбился зрителю по роли Карпо Кайдаша в сериале "Спіймати Кайдаша".

Тарас Цымбалюк (Instagram Тараса Цымбалюка)

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте этого года украинских зрителей покорил колоритный сериал "Спіймати Кайдаша", снятый по сюжету знаменитой повести Ивана Нечуя-Левицкого. Съемки сериала проходили в украинских селах, большинство из которых расположены в Киевской области.

Позже актер Тарас Цимбалюк, который сыграл главную роль в сериале "Спіймати Кайдаша" рассказал о продолжении ленты.