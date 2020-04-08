У российской актрисы, звезды сериала "Деффчонки" Галины Боб обнаружили коронавирус.

Так, артистка сдала тест на COVID-19 и получила положительный результат. Об этом Боб сообщила на своей странице в Instagram, прикрепив к публикации фото документа.

Галина Боб Фото: instagram/galabob

"Пришли результаты теста на коронавирус: мой – положительный", – написала актриса. Она также отметила, что из симптомов заболевания у нее наблюдалась лишь потеря обоняния, при этом температура или кашель отсутствовали.

Фото: instagram/galabob

К слову, Боб добавила, что она сейчас находится дома на самоизоляции. К ней вскоре должны приехать медики и взять тесты у всех, кто был в последнее время рядом с ней.

Как сообщал OBOZREVATEL, у 23-летней дочери скандально российского актера Охлобыстина, который поддерживает террористов "Л/ДНР", обнаружили коронавирус.

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