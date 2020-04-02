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2 апреля • обновлено в 04:11
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Звезда "Папиных дочек" Карпович вызвала ажиотаж фото в купальнике: как выглядит актриса сейчас

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Российская актриса и звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович показала фигуру в соблазнительном купальнике.

Так, снимок появился на личной странице знаменитости в Instagram.

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович

Instagram @m1r0slava_karpovich

На черно-белом фото Мирослава позирует в купальнике и босоножках на каблуке, сидя на стуле. В кадре Карпович продемонстрировала свою фигуру, в частности, акцентировав внимание на длинных и стройных ногах.

Поклонники не оставили без внимания пикантный снимок актрисы и засыпали ее комплиментами.

"Как можно быть такой худой и такой секси", "Ты просто не представляешь себе, насколько ты красивая", "Это очень красиво", "Изящная красота", "Просто королева", – писали в комментариях пользователи.

Звезда "Папиных дочек" вызвала ажиотаж фото в купальнике: как выглядит актриса
Звезда "Папиных дочек" вызвала ажиотаж фото в купальнике: как выглядит актриса
Звезда "Папиных дочек" вызвала ажиотаж фото в купальнике: как выглядит актриса
Звезда "Папиных дочек" вызвала ажиотаж фото в купальнике: как выглядит актриса
Звезда "Папиных дочек" вызвала ажиотаж фото в купальнике: как выглядит актриса
Звезда "Папиных дочек" вызвала ажиотаж фото в купальнике: как выглядит актриса
Звезда "Папиных дочек" вызвала ажиотаж фото в купальнике: как выглядит актриса

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Мирослава Карпович разделась на новом фото. Из одежды на актрисе осталась лишь черная кожаная юбка. Несмотря на то, что Карпович заснята со спины, часть голой груди попала в объектив.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Мирослава Карпович
Место
Россия
Тег
Новости России
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