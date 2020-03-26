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26 марта • обновлено в 16:27
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Звезда КВН Федункив призналась, как терпела измены мужа: предупреждала, когда вернусь домой

5.6т
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Российская актриса и звезда КВН Марина Федункив призналась, что долго терпела измены супруга и даже заранее предупреждала, когда вернется домой.

Об этом знаменитость рассказала в интервью Вячеславу Манучарову для шоу "Эмпатия Манучи" на YouTube.

Марина Федункив

Марина Федункив

кадр из видео

Так, по словам Федункив, три года назад она разошлась с мужем, с которым прожила 13 лет. В браке мужчина изменял актрисе, а она закрывала на это глаза.

"Было тяжело. Я боюсь открываться людям, потому что на меня много плевали. Я прощала измены. Мне говорили: "Тут ничего, кроме "физики", нет. Душа-то с тобой". Врал, козел, в тот же момент его душа была продана дъяволу. Я узнала об изменах, но я настолько любила этого человека, что всегда ограждала себя от возможности застукать его. Я заранее предупреждала, когда вернусь домой. Но в любом случае, по возвращению чувствуешь воздух этого бля**тва: кто спал на моей кровати, кто ел с моей посуды. Измену простить можна, но забыть нельзя. Доверять ты больше не будешь никогда", – говорит артистка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что звезда КВН, бывшая участница шоу Comedy Woman Елена Борщева сообщила, что перенесла операцию по удалению грыжи белой линии живота.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
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