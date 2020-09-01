Звезда "Калашникова" Борисов оправдался за съемки в фильмах с российской пропагандой

Российский актер Юра Борисов признался, что не обращает внимания на то, будет ли пропагандистским фильм, в котором он сыграет. Артисту важно, чтобы его персонаж был интересен.

В интервью блогеру Юрию Дудю, опубликованном на Youtube-канале "вДудь", звезда рассказал, что согласился на главную роль в биографическом фильме "Калашников", чтобы понять, о чем думает человек, когда создает оружие (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кадр из фильма "Калашников". Скриншот фильма

"Я хотел исследовать комплексы, которые заставляют его это делать. В итоге получилось так, что я много думал об этом кино, поэтому не получилось того, что я хотел. Это мне будет урок, что нужно внимательнее выбирать режиссеров, фильмы, материал", – поделился 27-летний Борисов.

Также актер рассказал о роли Серафима Ионова в пропагандистском боевике "Т-34". Когда артист прочитал сценарий к фильму, то сразу мысленно сравнил своего персонажа с Иовом – праведником, который много страдал. Тогда возникла идея, что Серафим будет из многодетной семьи, уязвим и верующий.

Отметим, что Борисов получил известность благодаря ролям в сериалах "Молодая гвардия", "Выстрел" и "Бабочки". В 2019 году он сыграл главную роль в фильме "Бык", за которую был номинирован на премию "Золотой орел" в категории "Лучшая мужская роль в кино".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда фильмов для взрослых Саша Грей заявила, что пострадала от российской пропаганды. Знаменитость рассказала, что в 2015 году российские интернет-пользователи опубликовали в соцсети "ВКонтакте" историю медсестры по имени Саша Серова, которая погибла на Донбассе.

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