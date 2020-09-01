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Звезда "Калашникова" Борисов оправдался за съемки в фильмах с российской пропагандой

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
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Юра Борисов рассказал о съемках в пропагандистских фильмах

Юра Борисов рассказал о съемках в пропагандистских фильмах. iz.ru

Российский актер Юра Борисов признался, что не обращает внимания на то, будет ли пропагандистским фильм, в котором он сыграет. Артисту важно, чтобы его персонаж был интересен.

В интервью блогеру Юрию Дудю, опубликованном на Youtube-канале "вДудь", звезда рассказал, что согласился на главную роль в биографическом фильме "Калашников", чтобы понять, о чем думает человек, когда создает оружие (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кадр из фильма "Калашников".

Кадр из фильма "Калашников". Скриншот фильма

"Я хотел исследовать комплексы, которые заставляют его это делать. В итоге получилось так, что я много думал об этом кино, поэтому не получилось того, что я хотел. Это мне будет урок, что нужно внимательнее выбирать режиссеров, фильмы, материал", – поделился 27-летний Борисов.

Также актер рассказал о роли Серафима Ионова в пропагандистском боевике "Т-34". Когда артист прочитал сценарий к фильму, то сразу мысленно сравнил своего персонажа с Иовом – праведником, который много страдал. Тогда возникла идея, что Серафим будет из многодетной семьи, уязвим и верующий.

Отметим, что Борисов получил известность благодаря ролям в сериалах "Молодая гвардия", "Выстрел" и "Бабочки". В 2019 году он сыграл главную роль в фильме "Бык", за которую был номинирован на премию "Золотой орел" в категории "Лучшая мужская роль в кино".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда фильмов для взрослых Саша Грей заявила, что пострадала от российской пропаганды. Знаменитость рассказала, что в 2015 году российские интернет-пользователи опубликовали в соцсети "ВКонтакте" историю медсестры по имени Саша Серова, которая погибла на Донбассе.

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