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Звезда "Игры престолов" лечится от алкоголизма в элитной клинике: появились фото

1.4тЧитать материал на украинском

Британского актера Кита Харингтона, сыгравшего роль Джона Сноу в культовой саге "Игры престолов", впервые засняли после того, как стало известно, что он лег на лечение в реабилитационный центр Prive-Swiss (штат Коннектикут, США). Так, здесь он пытается побороть стресс и алкогольную зависимость.

Как сообщает Daily Mail, Кит был небрежно одет в серые спортивные штаны и белую футболку, а на голове была коричневая плоская кепка. Актер направлялся в фитнес-центр, который расположен на территории клиники и где проходят занятия йогой, спа-процедуры и прочие удовольствия.

Звезда "Игры престолов" лечится от алкоголизма в элитной клинике: появились фото

Фото: dailymail.co.uk

Звезда "Игры престолов" лечится от алкоголизма в элитной клинике: появились фото

Фото: dailymail.co.uk

Звезда "Игры престолов" лечится от алкоголизма в элитной клинике: появились фото

Фото: dailymail.co.uk

Звезда "Игры престолов" лечится от алкоголизма в элитной клинике: появились фото

Фото: dailymail.co.uk

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Отметим, что в клинику Харингтон поступил месяц назад, незадолго до выхода в эфир финальной серии "Игры престолов". Стоимость пребывания в этом заведении — более 120 тысяч долларов в месяц.

Звезда "Игры престолов" лечится от алкоголизма в элитной клинике: появились фото

Фото: dailymail.co.uk

Звезда "Игры престолов" лечится от алкоголизма в элитной клинике: появились фото

Фото: dailymail.co.uk

Представитель актера рассказал, что Кит решил использовать перерыв в своем графике "как возможность провести некоторое время в оздоровительном уединении, чтобы заняться некоторыми личными вопросами".

Звезда "Игры престолов" лечится от алкоголизма в элитной клинике: появились фото

Фото: dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, многие поклонники саги "Игра престолов" остались недовольны тем, как завершилась история. Из-за этого был предложен альтернативный финал.

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Тема
Игра Престолов
Персона
Кит Харингтон
Тег
Игра престолов 8
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