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26 апреля • обновлено в 02:21
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Звезда "Холостяка" дал советы, как "не поубивать друг друга на карантине"

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Главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин дал советы влюбленным парам, как сохранить отношения во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Как он отметил на своей странице в Instagram, в обычные дни у нас есть время, чтобы отдохнуть друг от друга, перезагрузиться и не вываливать свое недовольство. Также он отметил, что за две последние недели дал аж 4 интервью на тему, "как не убить друг друга на карантине".

"Однако сейчас в четырех стенах отношения каждого могут напоминать Чух и Сверблячку с "Симпсонов". Но знайте, это абсолютно нормально, ведь каждый из нас реагирует на стресс по-своему. Мы уже не так уверены в будущем, логично здесь и страх – а может так всегда? До кучи еще и невозможность побыть одному или выйти на свежий воздух. Вот вам и испытания для отношений", – написал он.

Звезда "Холостяка" дал советы, как "не поубивать друг друга на карантине"

Добрынин также рассказал, что они с его девушкой делают для того, чтобы сохранить гармонию в отношениях:

  • переключаем внимание друг из друга на что-нибудь другое. На книги, сериалы онлайн-курсы, которые давно хотелось пройти, или даже домашние дела. Отвлекайся – в этом нет ничего плохого.

  • Выделяем себе личное пространство. Каждому нужно некоторое время, чтобы побыть наедине. Поговори со своей девушкой (любимым) о том, что хочешь час-два в день уединились, чтобы не подумалось, что ты кого-то избегаешь. Пойди на кухню или балкон, чтобы просто посидеть в тишине.

  • Вспомните общие интересы. Побыть наедине – это круто, но когда ты живешь не один, такой способ проведения времени может стать проблемой. Посмотрите вместе сериал, соберите пазлы, приготовьте ужин и говорите о приятном, что будет отвлекать.

За две последние недели я дал 4 интервью на тему, как убить друг друга на карантине. Сначала отвечал коротко и просто, потом решил серьезно разобраться в питанни🤔. В обычные дни, без пандемии, мы не проводим со своими родными, другими половинами 24 часа в сутки в течение недели. В есть время, чтобы отдохнуть друг от друга, перезагрузиться и не вываливать свое недовольство. Но это в обычные дни. Прото сейчас в четырех стенах отношения каждого могут напоминать Чуха и Зуд с "Симпсонов". И знайте, это абсолютно нормально, ведь каждый из нас реагирует на стресс по-своему. Мы уже не так уверены в будущем, логично здесь и страх, а может так всегда? До кучи еще и невозможность побыть одному или выйти на свежий воздух. Вот вам и испытания для отношений. Чтобы было меньше конфликтов, вот что мы с Дашей делаем в паре: - переключает внимание друг из друга на что-нибудь другое. На книги, сериалы онлайн-курсы, которые давно хотелось пройти, или даже домашние дела. Видволикайся- в этом нет ничего плохого. - Выделяем себе личное пространство. Каждому нужно некоторое время, чтобы побыть наедине. Поговори со своей девушкой (любимым) о том, что хочешь час-два в день уединились, чтобы не подумалось, что ты кого-то уникаеш😺. Пойди на кухню или балкон, чтобы просто посидеть в тишине. -Згадайте общие интересы. Побыть наодинци- это круто, но когда ты живешь не один, такой способ проведения времени может стать проблемой. Посмотрите вместе сериал, соберите пазлы, приготовьте ужин и говорите о приятном, что будет отвлекать.

Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

Как сообщал OBOZREVATEL, психолог Тина Берадзе назвала главный страх украинцев из-за COVID-19, сравнив жалобы своих западных клиентов с проблемами жителей Украины.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Никита Добрынин
Место
Украина
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Будет волна разводов. Вот увидите
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