Главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин дал советы влюбленным парам, как сохранить отношения во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Как он отметил на своей странице в Instagram, в обычные дни у нас есть время, чтобы отдохнуть друг от друга, перезагрузиться и не вываливать свое недовольство. Также он отметил, что за две последние недели дал аж 4 интервью на тему, "как не убить друг друга на карантине".

"Однако сейчас в четырех стенах отношения каждого могут напоминать Чух и Сверблячку с "Симпсонов". Но знайте, это абсолютно нормально, ведь каждый из нас реагирует на стресс по-своему. Мы уже не так уверены в будущем, логично здесь и страх – а может так всегда? До кучи еще и невозможность побыть одному или выйти на свежий воздух. Вот вам и испытания для отношений", – написал он.

Добрынин также рассказал, что они с его девушкой делают для того, чтобы сохранить гармонию в отношениях:

переключаем внимание друг из друга на что-нибудь другое. На книги, сериалы онлайн-курсы, которые давно хотелось пройти, или даже домашние дела. Отвлекайся – в этом нет ничего плохого.

Выделяем себе личное пространство. Каждому нужно некоторое время, чтобы побыть наедине. Поговори со своей девушкой (любимым) о том, что хочешь час-два в день уединились, чтобы не подумалось, что ты кого-то избегаешь. Пойди на кухню или балкон, чтобы просто посидеть в тишине.

Вспомните общие интересы. Побыть наедине – это круто, но когда ты живешь не один, такой способ проведения времени может стать проблемой. Посмотрите вместе сериал, соберите пазлы, приготовьте ужин и говорите о приятном, что будет отвлекать.

Как сообщал OBOZREVATEL, психолог Тина Берадзе назвала главный страх украинцев из-за COVID-19, сравнив жалобы своих западных клиентов с проблемами жителей Украины.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал