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Звезда фильма "Чародеи" рассказала о своей смертельно опасной болезни

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Звезда фильма "Чародеи" Александра Яковлева больна раком. Артистка борется с заболеванием уже два года.

По словам Яковлевой, узнав о смертельном диагнозе, она сильно испугалась. Об этом артистка рассказала в шоу "Привет, Андрей".

Александр Абдулов и Александра Яковлева

Александр Абдулов и Александра Яковлева

Кадр из фильма "Чародеи"

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Изначально врачи сказали актрисе, что она не проживет и трех месяцев, но она борется с заболеванием уже два года, находясь, по ее словам, "между жизнью и смертью".

"Я столкнулась с онкологией и опустила руки, навалились страх и жуткая депрессия. Спасибо моему доктору, которая понимая, что моя ситуация сильно запущена, сказала: "Нет, дорогая, будем бороться". Вот уже два года боремся", — призналась Яковлева.

Александра Яковлева и Андрей Миронов

Александра Яковлева и Андрей Миронов

Кадр из фильма "Человек с бульвара Капуцинов"

Александра Яковлева родилась 2 июля 1957 года. Актриса прославилась благодаря таким фильмам, как "Чародеи" и "Человек с бульвара Капуцынов".

Александра Яковлева

Александра Яковлева

znamenitka.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, запрещенный СБУ российский певец Олег Газманов рассказал о серьезной болезни. У артиста обнаружили опухоль в горле. Так, по словам Газманова, рак поразил голосовые связки. Именно поэтому ему даже пришлось на некоторое время прекратить свои выступления.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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