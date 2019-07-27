Звезда фильма "Брестская крепость" трагически погибла во время свадебного путешествия

В США трагически умерла 24-летняя актриса Вероника Никонова, известная по роли Аньки в военной драме "Брестская крепость".

По данным "КП" со ссылкой на помощника режиссера фильма Тамару Борбот, девушка погибла на Аляске во время свадебного путешествия.

По ее словам, Никонова переходила через реку Текланика, когда случилась трагедия. Более детальной информации о происшествии нет. Мать девушки уточнила, что ее кремируют в Америке.

Анька / Вероника Никонова кадр из фильма "Брестская крепость"

Роль в блокбастере Александра Котта "Брестская крепость", где она сыграла 13-летнюю школьницу, стала первой и последней. Никонова родилась 19 декабря 1994 года в Минске. Закончила театральную школу, однако хотела стать режиссером.

Вероника Никонова Tamara Borbot / facebook

Она снимала документальные фильмы о Беларуси, а также занималась правозащитной деятельностью. Позже уехала в Нью-Йорк на учебу. Недавно она вышла замуж и отправилась на Аляску в свадебное путешествие вместе с супругом.

Вероника Никонова facebook / Nika Nikanava

Вероника Никонова с чемоданом facebook / Nika Nikanava

Никонова на пляже facebook / Nika Nikanava

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России трагически погиб известный видеоброгер, упав в канализационный коллектор.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!