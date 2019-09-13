Звезда ''Квартала 95'' празднует день рождения: как он изменился

В пятницу, 13 сентября, свой день рождения отмечает участник студии "Квартал 95" Юрий Крапов.
Так, артисту исполняется 46 лет. OBOZREVATEL предлагает читателю посмотреть, как он изменился.
Юрий Крапов
Фото: znaj.ua
Юрий Крапов родился 13 сентября 1973 года в Кривом Роге (Днепропетровская область). После восьмого класса он отправился в Суворовское училище, которое окончил с красным дипломом.
Юрий Крапов в детстве
Фото: znaj.ua
Творческой самодеятельностью Крапов занялся еще во время своей учебы в Суворовском училище, а в институте выступал в студенческом театре. В КВН Юрий начал выступать за команду "Криворожская шпана". Позднее он получил приглашение в сборную КВН "Запорожье – Кривой Рог – Транзит". В 1995-м году артист стал одним из создателей команды КВН "95 Квартал".
Владимир Зеленский и Юрий Крапов
Фото: znaj.ua
Владимир Зеленский и Юрий Крапов
Фото: tochka.net
Юрий Крапов
Фото: antikor.com.ua
Команда "95 Квартал" в конце 90-х
Фото: olx.ua
Команда "95 Квартал"
Фото: viva.ua
Юрий Крапов
Фото: viva.ua
Юрий Крапов
Фото: antikor.com.ua
Когда "95 Квартал" переформатировался в студию "Квартал 95", артист присоединился к новому творческому коллективу, а в 2005-м году окончательно переехал в Киев. После появления шоу "Вечерний квартал", Крапов стал одним из ведущих артистов на его сцене.
Юрий Крапов
Фото: antikor.com.ua
Евгений Кошевой и Юрий Крапов
Фото: znaj.ua
Александр Пикалов, Юрий Крапов и Владимир Зеленский во время съемок телешоу "Вечерний квартал"
Фото: hromadske.ua
Елена Кравец и Юрий Крапов
Фото: tickethunt.net
Кроме того, Юрий участвовал во многих проектах "Квартала". Самыми известными из его работ считаются: "Слуга народа", "Пороблено в Україні" и "Вечерний Киев".
Юрий Крапов в сериале "Слуга народа-3"
Фото: stuki-druki.com
Актеры студии "Квартал 95"
Фото из Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сети появилось фото, на котором запечатлен президент Украины Владимир Зеленский и другие участники студии "Квартал 95". Так, этот снимок был сделан в конце 90-х.
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