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13 сентября • обновлено в 06:25
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Звезда ''Квартала 95'' празднует день рождения: как он изменился

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В пятницу, 13 сентября, свой день рождения отмечает участник студии "Квартал 95" Юрий Крапов.

Так, артисту исполняется 46 лет. OBOZREVATEL предлагает читателю посмотреть, как он изменился.

Звезда ''Квартала 95'' празднует день рождения: как он изменился

Юрий Крапов

Фото: znaj.ua

Юрий Крапов родился 13 сентября 1973 года в Кривом Роге (Днепропетровская область). После восьмого класса он отправился в Суворовское училище, которое окончил с красным дипломом.

Звезда ''Квартала 95'' празднует день рождения: как он изменился

Юрий Крапов в детстве

Фото: znaj.ua

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Творческой самодеятельностью Крапов занялся еще во время своей учебы в Суворовском училище, а в институте выступал в студенческом театре. В КВН Юрий начал выступать за команду "Криворожская шпана". Позднее он получил приглашение в сборную КВН "Запорожье – Кривой Рог – Транзит". В 1995-м году артист стал одним из создателей команды КВН "95 Квартал".

Звезда ''Квартала 95'' празднует день рождения: как он изменился

Владимир Зеленский и Юрий Крапов

Фото: znaj.ua

Звезда ''Квартала 95'' празднует день рождения: как он изменился

Владимир Зеленский и Юрий Крапов

Фото: tochka.net

Звезда ''Квартала 95'' празднует день рождения: как он изменился

Юрий Крапов

Фото: antikor.com.ua

Звезда ''Квартала 95'' празднует день рождения: как он изменился

Команда "95 Квартал" в конце 90-х

Фото: olx.ua

Звезда ''Квартала 95'' празднует день рождения: как он изменился

Команда "95 Квартал"

Фото: viva.ua

Звезда ''Квартала 95'' празднует день рождения: как он изменился

Юрий Крапов

Фото: viva.ua

Звезда ''Квартала 95'' празднует день рождения: как он изменился

Юрий Крапов

Фото: antikor.com.ua

Когда "95 Квартал" переформатировался в студию "Квартал 95", артист присоединился к новому творческому коллективу, а в 2005-м году окончательно переехал в Киев. После появления шоу "Вечерний квартал", Крапов стал одним из ведущих артистов на его сцене.

Звезда ''Квартала 95'' празднует день рождения: как он изменился

Юрий Крапов

Фото: antikor.com.ua

Звезда ''Квартала 95'' празднует день рождения: как он изменился

Евгений Кошевой и Юрий Крапов

Фото: znaj.ua

Звезда ''Квартала 95'' празднует день рождения: как он изменился

Александр Пикалов, Юрий Крапов и Владимир Зеленский во время съемок телешоу "Вечерний квартал"

Фото: hromadske.ua

Звезда ''Квартала 95'' празднует день рождения: как он изменился

Елена Кравец и Юрий Крапов

Фото: tickethunt.net

Кроме того, Юрий участвовал во многих проектах "Квартала". Самыми известными из его работ считаются: "Слуга народа", "Пороблено в Україні" и "Вечерний Киев".

Звезда ''Квартала 95'' празднует день рождения: как он изменился

Юрий Крапов в сериале "Слуга народа-3"

Фото: stuki-druki.com

Звезда ''Квартала 95'' празднует день рождения: как он изменился

Актеры студии "Квартал 95"

Фото из Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сети появилось фото, на котором запечатлен президент Украины Владимир Зеленский и другие участники студии "Квартал 95". Так, этот снимок был сделан в конце 90-х.

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Персона
Юрий Крапов
Место
Украина
Тег
95 Квартал
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