Звезда 90-х Роман Жуков бросил жену с шестью детьми

Роман Жуков, который прославился благодаря участию в группах "Мираж" и "Маршал", оставил жену с шестью детьми.

Последние несколько лет артист занимался сольной карьерой и продюсировал певицу Paola. В личной жизни звезды 1990-х тоже долгое время не было проблем. В 2005 году Роман женился на девушке по имени Елена. У супругов родилось семеро детей: Полина, Елизавета-Виктория, Никита, Анжелика, София-Виктория и Стивен Энтони.

Шесть лет назад в семье Жукова произошла трагедия — дочь Лиза попала под качели и, получив серьезную черепно-мозговую травму, умерла. Роман признавался, что потеря ребенка сплотила их с Еленой. Однако, как оказалось, год назад Жуков ушел от супруги.

Об этом артист поведал в шоу "На самом деле". На участии в программе настояла Елена, она подозревала, что Роман ей изменял, сообщает woman.ru.

Выяснилось, что Жуков был неверен жене, впрочем, как и она ему. Артист также признался, что никогда не любил супругу, а жил с ней из-за детей, и обвинил бывшую возлюбленную в пренебрежительном отношении к наследникам. Женщина была шокирована таким заявлением бывшего мужа.

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