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Знаменитый певец из Британии выступил в футболке с гербом России: видео

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28-летний британский певец Эд Ширан спел свой хит Shape of you на концерте в России в красной майке Adidas с российским гербом.

Соответствующие видео с концерта знаменитого певца опубликовал Telegram-канал "Только никому" и отметили, что у Ширана такая фишка. (чтобы посмотреть видео проскролльте до конца страницы).

Интересно, когда уже Ширан собирается с концертом в Украину?

Интересно, когда уже Ширан собирается с концертом в Украину?

instagram teddysphotos

"На долгожданную песню Shape of you Ширан вышел в красной майке Adidas с российским гербом. Похоже на форму Спартака, но это не точно. Конечно же, это экипировка нашей сборной. Нам пишут фишка у Эда такая, в каждой стране проворачивает", - написали под видео.

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Кажется, Эду пора заняться не только музыкальной карьерой

Кажется, Эду пора заняться не только музыкальной карьерой

instagram teddysphotos

Также в соцсети отметили, что Ширан собрал целый стадион во время проливного дождя и даже выучил несколько фраз на российском языке: "Спасибо" и "Привет, Москва".

"Завершить вечер рыжий суперстар планирует большой шумной компанией - в дорогом ресторане из списка лучших в мире. С видом на Смоленку. По крайней мере, там менеджмент певца собирался забронировать столик", - сообщили инсайдеры в телеграмме.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее 28-летний Эд Ширан заявил, что испытывает большие психологические проблемы из-за собственной популярности.

Музыкант сообщил, борясь с беспокойством он сократил круг своих друзей до четырех человек и избавился от телефона.

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Персона
Эд Ширан
Место
Россия Москва
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Комментарии
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Юг Руси
Юг Руси
"Музыкант выучил несколько российских слов" - вы чо там курите, Обозяны? )))
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hunt andres
hunt andres
Респект, Эд!:-)
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Запретить въезд, записи концертов сжечь на майдане, лишить лицензии телеканалы, разорвать дипотношения с британией...
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