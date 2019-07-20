Знаменитый певец из Британии выступил в футболке с гербом России: видео

28-летний британский певец Эд Ширан спел свой хит Shape of you на концерте в России в красной майке Adidas с российским гербом.
Соответствующие видео с концерта знаменитого певца опубликовал Telegram-канал "Только никому" и отметили, что у Ширана такая фишка. (чтобы посмотреть видео проскролльте до конца страницы).
Интересно, когда уже Ширан собирается с концертом в Украину?
instagram teddysphotos
"На долгожданную песню Shape of you Ширан вышел в красной майке Adidas с российским гербом. Похоже на форму Спартака, но это не точно. Конечно же, это экипировка нашей сборной. Нам пишут фишка у Эда такая, в каждой стране проворачивает", - написали под видео.
Кажется, Эду пора заняться не только музыкальной карьерой
instagram teddysphotos
Также в соцсети отметили, что Ширан собрал целый стадион во время проливного дождя и даже выучил несколько фраз на российском языке: "Спасибо" и "Привет, Москва".
"Завершить вечер рыжий суперстар планирует большой шумной компанией - в дорогом ресторане из списка лучших в мире. С видом на Смоленку. По крайней мере, там менеджмент певца собирался забронировать столик", - сообщили инсайдеры в телеграмме.
Как писал OBOZREVATEL, ранее 28-летний Эд Ширан заявил, что испытывает большие психологические проблемы из-за собственной популярности.
Музыкант сообщил, борясь с беспокойством он сократил круг своих друзей до четырех человек и избавился от телефона.
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