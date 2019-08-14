"Живот видно!" Собчак заподозрили в беременности

Скандальная телеведущая Ксения Собчак спровоцировала волну слухов по поводу беременности.

Она опубликовала на своей странице в Instagram ролик, на котором позирует в платье свободного кроя, сквозь который проглядывается округлый животик.

"Ловлю счастье", – подписала она под роликом, наслаждаясь солнцем на балконе, который открывает виды на сад.

Ксения Собчак instagram/xenia_sobchak

В комментариях пользователи подметили, что живот уже видно, потому все массово начали спрашивать Собчак, не в положении ли она.

"Если она действительно беременна, то это здорово) Прекрасно носить "плод любви", а все, кто говорит гадости, злые! Она счастлива и это прекрасно", "Реально ведь беременная", "Мне одной видно", "Ксюша, вы случайно не в положении", – прокомментировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о свадьбе Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.

Известный блогер Лена Миро заявила, что причиной столь быстрой свадьбы является беременность Собчак.

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