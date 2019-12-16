Жигунов на фоне скандала из-за Заворотнюк оскорбил ученого

Артист Сергей Жигунов, который сейчас попал в скандал из-за коллеги Анастасии Заворотнюк, оскорбил известного российского ученого-ботаника Климента Тимирязева (1843-1920).

В Инстаграм Жигунов выложил видео своей прогулки по Воробьевым горам в Москве, где, в частности, подошел к памятнику Тимирязева.

"Судя по носу, глубоко пьющий мужчина, не?" - комментирует Жигунов, стоя рядом с памятником.

"Климентий Аркадьевич… Помните, у Маяковского спросили, как назвать великого ученого, но чтобы он вызывал неприятные ощущения у зрителей, у читателей. Он сказал: Тимирзяев", - добавил актер.

До этого Жигунов пошутил о Менделееве и Блоке – на этом же видео в начале.

Климент Тимирязев – основоположник русской научной школы физиологов растений.

Климент Тимирязев Фото из Википедии

Рассчитывал, что Ленин установит в России либеральную демократию.

Умер вследствие простуды в 1920 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, роман Жигунова и Заворотнюк длился в 2007-2008 году.

Недавно режиссер Наталья Бондарчук заявила, что Жигунов якобы бил Заворотнюк.

Жигунов прокомментировал это заявление в своем Инстаграм, дав понять, что оно неправдиво.

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