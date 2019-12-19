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19 декабря • обновлено в 10:06
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"Жестко спалилась": в сеть слили фото Рудковской без фотошопа

4.3т
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Российского музыкального продюсера Яну Рудковскую обвинили в злоупотреблении фотошопом.

Так, в своем Instagram звезда опубликовала новый снимок с моделью Натальей Водяновой. Примечательно, что в этот день такой же фотографией на своей странице в соцсети поделилась и модель. Впрочем, поклонники обратили внимание, что кадры все-таки разные – фото в аккаунте Рудковской было обработано в фотошопе.

Яна Рудковская

Яна Рудковская

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Так, на оригинальном снимке, который опубликовала Водянова, у продюсера не такие худые руки. Также Рудковская сделала себе уже подбородок и отретушировала цвет лица.

Увидев разницу между фотографиями, поклонники не смогли промолчать. Фанаты оставили отрицательные комментарии и на странице Рудковской, и на странице Водяновой:

"Жестко спалилась": в сеть слили фото Рудковской без фотошопа
"Жестко спалилась": в сеть слили фото Рудковской без фотошопа
"Жестко спалилась": в сеть слили фото Рудковской без фотошопа
"Жестко спалилась": в сеть слили фото Рудковской без фотошопа
"Жестко спалилась": в сеть слили фото Рудковской без фотошопа
"Жестко спалилась": в сеть слили фото Рудковской без фотошопа

Instagram Натальи Водяновой и Яны Рудковской

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в соцсети раскритиковали внешность Яны Рудковской. Подписчики звезды в Instagram разглядели на одном из ее снимков несовершенства на ногах.

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Автор
Анна Михно
Персона
Яна Рудковская
Место
Россия
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