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Жерар Депардье принял православие

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
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Депардье стал крестным отцом

Депардье стал крестным отцом.

Известный французский актер Жерар Депардье принял православие.

Как пишет издание Valeurs, церемония прошла 4 сентября в Александро-Невском соборе Парижа.

Депардье признался, что ему "нравится православное богослужение" и он много общался с православным духовенством. Своим духовным наставником артист назвал митрополита Псковского и Порховского Тихона.

На торжественном событии присутствовали близкие актера – всего около 30 человек.

Депардье также стал крестным отцом девочки, которая крестилась в этот же день.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе президент РФ Владимир Путин указом предоставил российское гражданство Жерару Депардье. Актер отказался от французского гражданства после введения во Франции налога на роскошь.

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ФранцияПарижправославие в РоссииЖерар Депардье
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