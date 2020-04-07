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7 апреля • обновлено в 05:48
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Женя "Лысый": как лучший друг Зеленского Евгений Кошевой выглядел 20 лет назад

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Актер студии "Квартал 95", друг президента Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой 7 апреля отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 37 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, как Кошевой выглядел на заре своей карьеры, 20 лет назад, и как он изменился с тех пор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой

instagram.com/evgenii.koshevoi

Евгений Кошевой родился в поселке Ковшаровка в Харьковской области 7 апреля 1983 года, но в 1989-м семья переехала в Алчевск Луганской области.

Артистом Кошевой мечтал стать с детства. Он участвовал в школьных постановках, занимался музыкой, пел, танцевал, веселил окружающих.

Евгений Кошевой в молодости "с волосами"

Евгений Кошевой в молодости "с волосами"

instagram.com/evgenii.koshevoi

Учился на актерском факультете Луганского колледжа культуры, а на первом курсе стал участником студенческой команды КВН "Кого позвать?".

В 2001 году известная на тот момент луганская команда "Ва-Банк" взяла Кошевого с собой в Москву на выступление Высшей Лиги. В составе "Ва-Банка" Кошевой ездил на выступления и слеты, где и познакомился с командой "95 квартал".

В 2003 году капитан "95 квартала" Владимир Зеленский создал "Студию “Квартал-95”", а в 2004 году пригласил туда давнего приятеля из Луганска – Женю "Лысого".

В 2001 году, чтобы изобразить Александра Розенбаума и Витаса, Евгений Кошевой обрился наголо. По словам Кошевого, волосы у него были русые.

"С тех пор так и хожу лысым. Бреюсь раз в три дня. Полчаса перед зеркалом со станком и пеной – и прическа готова", – рассказал как-то Кошевой в интервью.

Помимио "Квартала", Кошевой играет в кино и сериалах, с 2012 года – член жюри шоу "Рассмеши комика".

Евгений Кошевой с семьей

Евгений Кошевой с семьей

instagram.com/evgenii.koshevoi

Евгений Кошевой с женой

Евгений Кошевой с женой

instagram.com/evgenii.koshevoi

Евгений Кошевой с семьей

Евгений Кошевой с семьей

instagram.com/evgenii.koshevoi

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как друг Кошевого и звезда "Слуги народа" 37-летний Мика Фаталов попал в "Квартал 95".

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Автор
Алина Мельник
Тема
Блог шоубиз
Персоны
Владимир Зеленский Евгений Кошевой
Место
Украина
Теги
день рождения звезды Квартал 95 актер люди шоу-бизнес шоу
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