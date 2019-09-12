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12 сентября • обновлено в 08:45
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Жених Собчак похудел на 18 кг перед свадьбой: фото

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Жених российской журналистки Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов похудел на 18 кг перед свадьбой, которая состоится 13 сентября.

Кроме того, стало известно, что Богомолов сделал предложение Собчак в день, когда та получила документы о разводе, пишет "СтарХит".

Жених Собчак похудел на 18 кг перед свадьбой: фото
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"Богомолова знаю давно. Недавно увидела его, а он такой счастливый, довольный. Говорит, что похудел к свадьбе на 18 килограммов. Глаза светятся. Костя, когда еще все гадали, правда ли у него роман с Собчак, пришел ко мне в гости и все рассказал. Признался, что хочет сделать Ксюше предложение в день, когда она получит документы о разводе с Виторганом. Так и сделал. Я с бывшей его женой, актрисой Дашей Мороз, дружу. И до последнего мне казалось странным, что Костя выбрал Собчак. Но он сейчас такой воодушевленный. Прямо воспрял!" — поделилась подруга 44-летнего режиссера.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В августе в сети появилась информация о свадьбе Собчак с Богомоловым. Как сообщил Telegram-канал Dark Cosmo со ссылкой на анонимных инсайдеров, мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.

  • Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что Собчак и Богомолов женятся из-за беременности звезды.

  • Позже в сети еще больше укрепилось мнение, что скандальная телеведущая и режиссер ждут ребенка. В частности, Telegram-канал Dark Cosmo обнародовал информацию, ссылаясь на свои источники, что это, возможно, связано с таким быстрым предложением руки и сердца.

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Персоны
Ксения Собчак Константин Богомолов
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