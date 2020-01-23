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23 января • обновлено в 16:52
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Жена Алексея Панина живет в грязи

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Визажист и модель Людмила Григорьева, которая до сих пор состоит в браке со скандальным российским артистом Алексеем Паниным, живет довольно небогато.

Обстановку дома она показала в сториз на своей странице в Instagram.

Стоит заметить, что женщина имеет довольно много животных, и именно их игры друг с другом решила показать своим подписчикам, - на видео четырехлапые бегают по комнате, пока их хозяйка смотрит кино.

При этом видно, что ковролин на полу грязный и в дырах, мебель самая обычная, вместо шкафа простая стойка для вешалок, стол завален вещами и коробками.

Жена Алексея Панина живет в грязи
Жена Алексея Панина живет в грязи
Жена Алексея Панина живет в грязи
Жена Алексея Панина живет в грязи

Напомним, что ранее отличилась мать певицы Светланы Лободы, похваставшись фото в грязной одежде.

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