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"Жемчужина России": любительница террористов Донбасса оскандалилась с Крымом

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Скандальная российская рок-певица Юлия Чичерина, которая активно поддерживает террористов "Л/ДНР", назвала аннексированный Крым – "жемчужиной России".

По данным "РИА Новости", участница фестиваля Koktebel Jazz Party считает, что захваченный полуостров развивается и становится лучше.

"Да, я вижу, что Крым расцветает, становится все лучше и лучше. Я приехала сюда в марте, кажется, в 2014 году. Мне есть с чем сравнивать, я вижу вот эту линию, как все постепенно расцветает, развивается, улучшается. Круто. Я люблю Крым, это жемчужина России", – сказала она.

Юлия Чичерина

Юлия Чичерина

instagram/julia_chicherina/

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Чичерина также рассказала, что собирается на аннексированном полуострове исполнить песни "Жара", "Тула", а также может записать совместный альбом с арт-директором фестиваля Сергеем Головней.

"Альбомы же так и получаются, что накапливаются несколько совместных произведений, а потом их складывают в совместный альбом. Думаю, так получится и у нас. Скопилось, но еще пока не на альбом, а так, на пол-альбома", – добавила она.

Чичерина в Крыму

Чичерина в Крыму

instagram/julia_chicherina/

Как сообщал OBOZREVATEL, на День России под стенами Кремля также должна была выступить группа "Машина времени". Чичерина набросилась с нападками на лидера музыкального коллектива Андрея Макаревича, который был против раздачи паспортов жителям "Л/ДНР".

В итоге, за несколько дней до концерта музыкант рассказал, что кто-то кому-то позвонил, из-за чего группу сняли с концерта.

13 июня Чичерина пожаловалась, что некоторые СМИ приписали ей выступление под стенами Кремля. Она пообещала "поймать п*длу", которая распространила такую информацию.

В июне она записала странную песню, посвященную убитому террористу, бывшему главарю "ДНР" Александру Захарченко.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Юлия Чичерина
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес скандалы
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Де бильная рыдакция OBOZREVATEL, Крым "аннексированным" быть не может, учите понятие аннексии. Понятно, что вы повторяете, как макаки, бред невежественного майданного быд ла, но от этого выглядите ещё тупее, как дау ны, не имеющие своего мнения. Прежде, чем писать разную ху йню, учите историю, настоящую, а не высеры патриотичных укроисториков, жалких недоучек, которые за деньги напишут всё, что угодно. Россия имеет право собственности на Крым - это манифест Екатерины II от 1783 года. А что имеет так называемая "Украина", созданная в 1991 году?
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