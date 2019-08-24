"Жемчужина России": любительница террористов Донбасса оскандалилась с Крымом

Скандальная российская рок-певица Юлия Чичерина, которая активно поддерживает террористов "Л/ДНР", назвала аннексированный Крым – "жемчужиной России".

По данным "РИА Новости", участница фестиваля Koktebel Jazz Party считает, что захваченный полуостров развивается и становится лучше.

"Да, я вижу, что Крым расцветает, становится все лучше и лучше. Я приехала сюда в марте, кажется, в 2014 году. Мне есть с чем сравнивать, я вижу вот эту линию, как все постепенно расцветает, развивается, улучшается. Круто. Я люблю Крым, это жемчужина России", – сказала она.

Юлия Чичерина instagram/julia_chicherina/

Чичерина также рассказала, что собирается на аннексированном полуострове исполнить песни "Жара", "Тула", а также может записать совместный альбом с арт-директором фестиваля Сергеем Головней.

"Альбомы же так и получаются, что накапливаются несколько совместных произведений, а потом их складывают в совместный альбом. Думаю, так получится и у нас. Скопилось, но еще пока не на альбом, а так, на пол-альбома", – добавила она.

Чичерина в Крыму instagram/julia_chicherina/

Как сообщал OBOZREVATEL, на День России под стенами Кремля также должна была выступить группа "Машина времени". Чичерина набросилась с нападками на лидера музыкального коллектива Андрея Макаревича, который был против раздачи паспортов жителям "Л/ДНР".

В итоге, за несколько дней до концерта музыкант рассказал, что кто-то кому-то позвонил, из-за чего группу сняли с концерта.

13 июня Чичерина пожаловалась, что некоторые СМИ приписали ей выступление под стенами Кремля. Она пообещала "поймать п*длу", которая распространила такую информацию.

В июне она записала странную песню, посвященную убитому террористу, бывшему главарю "ДНР" Александру Захарченко.

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