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''Ждем Захарову на Лаврове!'' Крымская ''няша'' Поклонская опозорилось видео на коне

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Депутат Госдумы РФ и бывшая так называемая прокурор Крыма Наталья Поклонская рассмешила сеть своим новогодним поздравлением. Во время произнесения поздравительной речи чиновница сидела на коне.

Ролик был обнародован в Instagram Поклонской и всего за несколько часов собрал сотни комментариев, значительная часть которых была насмешливыми (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Хочу поблагодарить вас за доверие и поддержку, ведь трудности, которые мы прошли вместе, делают нас крепче и сильнее", ― заявила Поклонская, с трудом удерживаясь на лошади с бокалом шампанского в руках.

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Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

Instagram

"Так год же свиньи, на поросенке надо было, а не на коне! А в руках букет с пшеницей, а то как-то по буржуйски!" ― прокомментировал один из пользователей.

"Перебор, как всегда!" ― высказался также другой комментатор.

''Ждем Захарову на Лаврове!'' Крымская ''няша'' Поклонская опозорилось видео на коне
''Ждем Захарову на Лаврове!'' Крымская ''няша'' Поклонская опозорилось видео на коне

Видеозапись политика вмиг разлетелся по сети, где над Поклонской продолжили смеяться пользователи.

"Поклонская уже начала пить. Снежку нафотошопила. Ждем теперь поздравления Маши Захаровой (представитель МИД РФ. ― Ред.) на Лаврове (Сергей Лавров, глава МИД РФ. ― Ред.)", ― прокомментировали видео в блоге города Воронеж "Догоняй".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Наталья Поклонская назвала Украину частью России, выразив уверенность, что граждане государств являются "единым народом".

Персона
Наталья Поклонская
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CARGO 100
CARGO 100
Ну конечно, по вам так лучше Порошенко со стаканом водки на скамейке и со шматом сала в руке, ведь год свиньи ...
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