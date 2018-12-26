''Ждем Захарову на Лаврове!'' Крымская ''няша'' Поклонская опозорилось видео на коне

Депутат Госдумы РФ и бывшая так называемая прокурор Крыма Наталья Поклонская рассмешила сеть своим новогодним поздравлением. Во время произнесения поздравительной речи чиновница сидела на коне.

Ролик был обнародован в Instagram Поклонской и всего за несколько часов собрал сотни комментариев, значительная часть которых была насмешливыми (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Хочу поблагодарить вас за доверие и поддержку, ведь трудности, которые мы прошли вместе, делают нас крепче и сильнее", ― заявила Поклонская, с трудом удерживаясь на лошади с бокалом шампанского в руках.

Наталья Поклонская Instagram

"Так год же свиньи, на поросенке надо было, а не на коне! А в руках букет с пшеницей, а то как-то по буржуйски!" ― прокомментировал один из пользователей.

"Перебор, как всегда!" ― высказался также другой комментатор.

Видеозапись политика вмиг разлетелся по сети, где над Поклонской продолжили смеяться пользователи.

"Поклонская уже начала пить. Снежку нафотошопила. Ждем теперь поздравления Маши Захаровой (представитель МИД РФ. ― Ред.) на Лаврове (Сергей Лавров, глава МИД РФ. ― Ред.)", ― прокомментировали видео в блоге города Воронеж "Догоняй".

Поклонская уже начала бухать. Снежку нафотошопила.

Ждём теперь поздравления Маши Захаровой на Лаврове.🤣 pic.twitter.com/ubxGwevo0H — Догоняй! Е7Ы09 🆗 (@mix_voronezh) 25 декабря 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Наталья Поклонская назвала Украину частью России, выразив уверенность, что граждане государств являются "единым народом".