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25 января • обновлено в 05:21
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Зеленскому - 42: как изменился президент Украины за год

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25 января 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 42 года. Так, он родился в 1978 году в Кривом Роге. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актер, продюсер и сценарист.

Он был капитаном команды КВН "95-й квартал", а затем основателем и художественным руководителем студии "Квартал-95". OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как изменился Зеленский за прошедший год.

Зеленскому - 42: как изменился президент Украины за год
Новости
Попавшая в "Миротворец" участница "Голоса" написала письмо к Зеленскому

1 января 2019 года на своей странице в Instagram Зеленский сообщил, что намерен стать президентом Украины.

Сразу после этого будущий президент начал активно работать над своей предвыборной кампанией.

После победы на выборах Зеленский начал меняться: он значительно осунулся и набрал вес.

Зеленскому - 42: как изменился президент Украины за год

instagram.com/zelenskiy_official

Зеленскому - 42: как изменился президент Украины за год

instagram.com/zelenskiy_official

Зеленскому - 42: как изменился президент Украины за год

instagram.com/zelenskiy_official

Зеленскому - 42: как изменился президент Украины за год

instagram.com/zelenskiy_official

Зеленскому - 42: как изменился президент Украины за год

instagram.com/zelenskiy_official

Вітаю воїнів і ветеранів Сухопутних військ України з професійним святом! Щоденно ви дивитеся в очі ворога, виконуючи бойові завдання на так званому нулі та демонструючи постійну готовність до найскладнішої роботи. Ваш славетний вид Збройних сил стійко стримує російську агресію на сході України, показує високий бойовий вишкіл і непереможний характер. Впевнений, що ваше гасло "За Україну! За її волю!" викарбуване у ваших серцях, а отже, немає такої сили, яка могла б зламати ваш дух. Нехай Господь оберігає вас і захищає! Повертайтеся живими! Слава Сухопутним військам України! Слава Україні!

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отправился в 5-звездочный отель на берегу Омана.

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Автор
Мария Дидык
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