Зеленскому - 42: как изменился президент Украины за год

25 января 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 42 года. Так, он родился в 1978 году в Кривом Роге. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актер, продюсер и сценарист.

Он был капитаном команды КВН "95-й квартал", а затем основателем и художественным руководителем студии "Квартал-95". OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как изменился Зеленский за прошедший год.

1 января 2019 года на своей странице в Instagram Зеленский сообщил, что намерен стать президентом Украины.

Сразу после этого будущий президент начал активно работать над своей предвыборной кампанией.

После победы на выборах Зеленский начал меняться: он значительно осунулся и набрал вес.

instagram.com/zelenskiy_official

instagram.com/zelenskiy_official

instagram.com/zelenskiy_official

instagram.com/zelenskiy_official

instagram.com/zelenskiy_official

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отправился в 5-звездочный отель на берегу Омана.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!