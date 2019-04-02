Поцелуй Зеленского с женой взорвал Instagram: видео

В сети показали трогательное видео с Владимиром Зеленским и его супругой. Так, после объявления результатов экзит-пола на радостях кандидат в президенты Украины бросился к своей жене и мило поцеловал ее.

Только после того, как Зеленский поцеловал и обнял супругу, он поблагодарил других членов своей команды. Видео разместили в социальной сети Instagram.

Скриншот из видео

Пользователи сети пришли в восторг от такого проявления чувств. За сутки ролик набрал почти 200 тысяч просмотров и сотни комментариев.

Как писал ранее OBOZREVATEL, российский певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский неожиданно поздравил Владимира Зеленскогос уверенной победой в первом туре президентской гонки.

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