Поцелуй Зеленского с женой взорвал Instagram: видео

В сети показали трогательное видео с Владимиром Зеленским и его супругой. Так, после объявления результатов экзит-пола на радостях кандидат в президенты Украины бросился к своей жене и мило поцеловал ее.
Только после того, как Зеленский поцеловал и обнял супругу, он поблагодарил других членов своей команды. Видео разместили в социальной сети Instagram.
Скриншот из видео
Ми вдячні всім! Всім, хто віддав голос "не по приколу", хто віддав голос за надію, за країну мрії! ⠀ Це перший крок і ми ним сповна насолодились! І ви насолоджуйтесь, адже екзитполів багато, а переможець — один! ✌️ 💚 💚 💚 _______ 👉🏻 @zelenski_official . . . . _______ #ЗеКРАЇНА #zeteam2019 #ЗробимоЦеРазом #Зеленский #Зеленський #квартал95 #президентслуганароду #березень2019 #слуганарода #слуганароду #ze2019 #зекоманда #зекоманда2019 #слуганародупрезидент #вибори2019 #новийслуганароду #квартал95 #95квартал #кварталмощьсила #лигасмеха
Пользователи сети пришли в восторг от такого проявления чувств. За сутки ролик набрал почти 200 тысяч просмотров и сотни комментариев.
Как писал ранее OBOZREVATEL, российский певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский неожиданно поздравил Владимира Зеленскогос уверенной победой в первом туре президентской гонки.
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