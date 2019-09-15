"Заворотнюк умирает: онлайн": российское СМИ попало в громкий скандал из-за кощунства

Российское издание Газета.ру угодило в скандал, выпустив материал о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой заподозрили рак головного мозга, под названием "Заворотнюк умирает в реанимании: онлайн".

Сеть бурно отреагировала на кощунство СМИ, которое решило нажить славы на происходящем в жизни артистки.

"Газета. ру, мы, конечно, знали, что вы *банутые, но не настолько же. Мамут Александр Леонидович, у вас там нормально всё?", "Собственно, для авторов сего, спонсоров и всех причастных к аду в "Газете.ру", наверное, уже готова отдельная небольшая сковородка", – возмутились в российских Telegram-каналах.

"Заворотнюк умирает: онлайн": росСМИ попало в скандал mk.ru

В сети также отметили, что не имеют морального права рассказывать подробности за деньги и соседи, а также друзья Заворотнюк.

Отметим, указанное СМИ уже не первый раз замечено за подобными манипуляциями. Аналогичным образом издание освящало и течение болезни у певицы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта.

Скриншот Telegram-канал "Шулика"

Скриншот Telegram-канал "Беспощадный пиарщик"

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