Главная Новости
15 сентября • обновлено в 12:18
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Заворотнюк умирает: онлайн": российское СМИ попало в громкий скандал из-за кощунства

2.5т Читать материал на украинском

Российское издание Газета.ру угодило в скандал, выпустив материал о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой заподозрили рак головного мозга, под названием "Заворотнюк умирает в реанимании: онлайн".

Сеть бурно отреагировала на кощунство СМИ, которое решило нажить славы на происходящем в жизни артистки.

"Газета. ру, мы, конечно, знали, что вы *банутые, но не настолько же. Мамут Александр Леонидович, у вас там нормально всё?", "Собственно, для авторов сего, спонсоров и всех причастных к аду в "Газете.ру", наверное, уже готова отдельная небольшая сковородка", – возмутились в российских Telegram-каналах.

Новости
"Настя, я тебя люблю": в сети появилась переписка известного актера с Заворотнюк

"Заворотнюк умирает: онлайн": росСМИ попало в скандал

"Заворотнюк умирает: онлайн": росСМИ попало в скандал

mk.ru

В сети также отметили, что не имеют морального права рассказывать подробности за деньги и соседи, а также друзья Заворотнюк.

Отметим, указанное СМИ уже не первый раз замечено за подобными манипуляциями. Аналогичным образом издание освящало и течение болезни у певицы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта.

"Заворотнюк умирает: онлайн": российское СМИ попало в громкий скандал из-за кощунства
"Заворотнюк умирает: онлайн": российское СМИ попало в громкий скандал из-за кощунства
"Заворотнюк умирает: онлайн": российское СМИ попало в громкий скандал из-за кощунства

Скриншот Telegram-канал "Шулика"

"Заворотнюк умирает: онлайн": российское СМИ попало в громкий скандал из-за кощунства

Скриншот Telegram-канал "Беспощадный пиарщик"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
3
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Chekhov Anatoly
Chekhov Anatoly
Все эти скрывания результат традиционного генетического украинско-российского идиотизма дикарей. В США ещё Рейган был президентом, а американцы знали, что у президента начальная стадия Альцгеймера. Также и у Тетчер не скрывали.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel