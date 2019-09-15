"Заворотнюк умирает: онлайн": российское СМИ попало в громкий скандал из-за кощунства

Российское издание Газета.ру угодило в скандал, выпустив материал о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой заподозрили рак головного мозга, под названием "Заворотнюк умирает в реанимании: онлайн".
Сеть бурно отреагировала на кощунство СМИ, которое решило нажить славы на происходящем в жизни артистки.
"Газета. ру, мы, конечно, знали, что вы *банутые, но не настолько же. Мамут Александр Леонидович, у вас там нормально всё?", "Собственно, для авторов сего, спонсоров и всех причастных к аду в "Газете.ру", наверное, уже готова отдельная небольшая сковородка", – возмутились в российских Telegram-каналах.
"Заворотнюк умирает: онлайн": росСМИ попало в скандал
mk.ru
В сети также отметили, что не имеют морального права рассказывать подробности за деньги и соседи, а также друзья Заворотнюк.
Отметим, указанное СМИ уже не первый раз замечено за подобными манипуляциями. Аналогичным образом издание освящало и течение болезни у певицы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта.
Скриншот Telegram-канал "Шулика"
Скриншот Telegram-канал "Беспощадный пиарщик"
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.
Соседи рассказали о шокирующем внешнем виде актрисы и сообщили о ее госпитализации.
Позже стало известно, что Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, ее ввели в медикаментозную кому.
На фоне болезни у нее развился частичный паралич правой части тела.
Нейрохирург Вячеслав Рак прокомментировал информацию о том, что актрису могли отключить от интенсивной терапии.
В больнице сообщили, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. К ней срочно приехали родные.
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