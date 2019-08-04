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"Заткнитесь!" Кравец разозлила сеть хамским поведением

5.6т Читать материал на украинском

Актриса студии "Квартал 95" и проекта "Женский Квартал" Елена Кравец возмутила поклонников хамским поведением. Так, артистка показала процесс написания сценария для юмористического шоу.

В ролике актеры Квартала работают над созданием сценки. Видео опубликовано в социальной сети Instagram.

Елена Кравец

Елена Кравец

UAportal

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В конце видео Кравец, обсуждая с коллегами сценарий, резко говорит "Заткнись! Заткнись!".

"Не думала, что Леночка так может. Аж расстроили", "Ничего страшного, ну сказала она так и что здесь такого? Она тоже человек, может не в настроении или зла на кого-то", "Как грубо повела себя Кравец! Ну вот как можно такое своим коллегам кричать? Мне было-бы стыдно за такое поведение", - пишут в сети.

"Заткнитесь!" Кравец разозлила сеть хамским поведением
"Заткнитесь!" Кравец разозлила сеть хамским поведением
"Заткнитесь!" Кравец разозлила сеть хамским поведением

Как ране писал OBOZREVATEL, участница "Квартала 95" Елена Кравец продемонстрировала стильный лук на съемках нового выпуска шоу "Лига смеха" в Одессе. Поклонники оценили образ артистки.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

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Елена Кравец
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кравец лидер ей можно))))
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