"Заткнитесь!" Кравец разозлила сеть хамским поведением

Актриса студии "Квартал 95" и проекта "Женский Квартал" Елена Кравец возмутила поклонников хамским поведением. Так, артистка показала процесс написания сценария для юмористического шоу.
В ролике актеры Квартала работают над созданием сценки. Видео опубликовано в социальной сети Instagram.
Елена Кравец
UAportal
В конце видео Кравец, обсуждая с коллегами сценарий, резко говорит "Заткнись! Заткнись!".
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"Не думала, что Леночка так может. Аж расстроили", "Ничего страшного, ну сказала она так и что здесь такого? Она тоже человек, может не в настроении или зла на кого-то", "Как грубо повела себя Кравец! Ну вот как можно такое своим коллегам кричать? Мне было-бы стыдно за такое поведение", - пишут в сети.
Как ране писал OBOZREVATEL, участница "Квартала 95" Елена Кравец продемонстрировала стильный лук на съемках нового выпуска шоу "Лига смеха" в Одессе. Поклонники оценили образ артистки.
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