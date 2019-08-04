"Заткнитесь!" Кравец разозлила сеть хамским поведением

Актриса студии "Квартал 95" и проекта "Женский Квартал" Елена Кравец возмутила поклонников хамским поведением. Так, артистка показала процесс написания сценария для юмористического шоу.

В ролике актеры Квартала работают над созданием сценки. Видео опубликовано в социальной сети Instagram.

Елена Кравец UAportal

Новости Билык восхитила сеть пикантным фото с Могилевской

В конце видео Кравец, обсуждая с коллегами сценарий, резко говорит "Заткнись! Заткнись!".

"Не думала, что Леночка так может. Аж расстроили", "Ничего страшного, ну сказала она так и что здесь такого? Она тоже человек, может не в настроении или зла на кого-то", "Как грубо повела себя Кравец! Ну вот как можно такое своим коллегам кричать? Мне было-бы стыдно за такое поведение", - пишут в сети.

Как ране писал OBOZREVATEL, участница "Квартала 95" Елена Кравец продемонстрировала стильный лук на съемках нового выпуска шоу "Лига смеха" в Одессе. Поклонники оценили образ артистки.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.