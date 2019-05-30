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Запрещенный в Украине российский комик засветился в Крыму: показательное фото

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Российский комик и шоумен Михаил Галустян, которыйранее попал в базу сайта "Миротворец" за поездки в Крым, вновь засветился на аннексированном Россией полуострове.

Соответствующий снимок опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter 30 мая, уточнив, что артист поехал в Алушту.

"Михаил Галустян в Алуште. Орден КВНа ему вручите", – подписала блогер под снимком, который вызвал возмущение в сети.

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Напомним, что за несколько дней до этого на сайте "Миротворец" была обнародована информация, что Галустян сознательно нарушал государственной границы Украины с целью проникновения в Крым, а также участвовал в пропагандистских мероприятиях РФ против Украины.

Артисту припомнили съемки фильма "Артек. Большое путешествие" в марте 2019 года и участие в военно-патриотических мероприятиях при поддержке министра обороны России Сергея Шойгу.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские звезды часто посещают аннексированный Крым с концертами. Например в мае запрещенный в Украине российский певец Олег Газманов засветился на празднике на полуострове.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Михаил Галустян
Место
Украина
Тег
сайт Миротворец
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Комментарии на сайте не модерированы
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
...что Галустян сознательно нарушал государственной границы Украины... По закону он границу не нарушал, внутри России нет границ.
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