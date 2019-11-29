"Замуж вышла?" Бочкарева ошеломила фото в свадебном платье

Российская актриса Наталья Бочкарева, которая оскандалилась с кокаином в трусах, вышла замуж.

К такому выводу пришли поклонники звезды сериала "Счастливы вместе", увидев ее новое фото в Instagram.

Наталья Бочкарева Инстаграм

На снимке Бочкарева запечатлена в шикарном свадебном платье, которое оголило плечи и декольте звезды. В руках актриса держит нежный букет, более похож на свадебный.

"Вчера был невероятный день вдали от суеты, холода и серых будней. Спасибо тебе, Вселенная, за возможность ощутить себя по-настоящему счастливой. Теперь я точно знаю, что миром правят только любовь, добро и красота", - заинтриговала Бочкарева.

Инстаграм

В комментариях поклонники принялись засыпать Наталью вопросами о замужестве:

Как сообщал OBOZREVATEL:

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