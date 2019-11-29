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29 ноября • обновлено в 10:43
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"Замуж вышла?" Бочкарева ошеломила фото в свадебном платье

3.7т
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Российская актриса Наталья Бочкарева, которая оскандалилась с кокаином в трусах, вышла замуж.

К такому выводу пришли поклонники звезды сериала "Счастливы вместе", увидев ее новое фото в Instagram.

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

Инстаграм

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На снимке Бочкарева запечатлена в шикарном свадебном платье, которое оголило плечи и декольте звезды. В руках актриса держит нежный букет, более похож на свадебный.

"Вчера был невероятный день вдали от суеты, холода и серых будней. Спасибо тебе, Вселенная, за возможность ощутить себя по-настоящему счастливой. Теперь я точно знаю, что миром правят только любовь, добро и красота", - заинтриговала Бочкарева.

"Замуж вышла?" Бочкарева ошеломила фото в свадебном платье

Инстаграм

В комментариях поклонники принялись засыпать Наталью вопросами о замужестве:

"Замуж вышла?" Бочкарева ошеломила фото в свадебном платье
"Замуж вышла?" Бочкарева ошеломила фото в свадебном платье
"Замуж вышла?" Бочкарева ошеломила фото в свадебном платье
"Замуж вышла?" Бочкарева ошеломила фото в свадебном платье
"Замуж вышла?" Бочкарева ошеломила фото в свадебном платье
"Замуж вышла?" Бочкарева ошеломила фото в свадебном платье
"Замуж вышла?" Бочкарева ошеломила фото в свадебном платье

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В сети появилась информация о задержании российской артистки Натальи Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.

  • Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками, а также странный ролик возле подъезда. На первом ролике она говорит, что кокаин держит в трусах. Позже также стало известно, что она имеет более 67 штрафов за различные нарушения ПДД.

  • Позже появилось еще одно видео, на котором зафиксировали, как Бочкарева отказывается от медицинского освидетельствования.

  • 4 октября появилась информация, что на почве шумихи вокруг персоны Бочкаревой, у нее парализовало часть лица. Позже соседка актрисы написала, что не видела ее уже неделю, зато заметила машину скорой помощи возле дома.

  • Однако спустя время глава Проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился с требованием разобраться в деталях ситуации. После проверки оказалось, что вещество действительно оказалось наркотиком, а в действиях полицейских, задержавших Бочкареву, не нашли правонарушений. Сейчас актриса находится под подпиской о невыезде, по факту происшествия заведено уголовное дело.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Наталья Бочкарева
Место
Россия
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