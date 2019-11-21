Главная Новости
21 ноября • обновлено в 07:52
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Зачем едешь за деньгами?" В России накинулись на Ротару из-за возвращения

1.9т
Читать материал на украинском

Ведущая "Песня года" Ангелина Вовк резко высказалась по поводу возвращения Софии Ротару в Россию.

Так, в интервью "Царыграду" телеведущая заявила, что ее поражает позиция певицы. Вовк недоумевает, зачем Ротару едет выступать на "Песня года", если так плохо относится к России.

София Ротару

София Ротару

МК

Новости
Племянница Софии Ротару выходит замуж: подробности

"Я поражаюсь такой позиции человека, она вызывает удивление. Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги. Я понимаю, артист — вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной", - заявила Вовк.

Ангелина Вовк

Ангелина Вовк

АиФ

По словам ведущей, она не пойдет на концерт Ротару и не будет ей аплодировать:

"Но должна быть и совесть. Она должна подсказывать. Я вот, например, не пойду на концерт Ротару. Хотя я ее очень любила в советское время. Не буду ей аплодировать. У человека должна быть жизненная позиция. Честная, принципиальная. Ведь она же приезжает сюда и улыбается всем. Выйдет на сцену — не будет же говорить: а, какие вы плохие. Скажет: как я вас люблю, какие вы хорошие. Ну, тогда и вести себя надо по-другому по отношению к нашей стране".

София Ротару

София Ротару

Газета.Ру

Отметим, что в 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года-2018" в России из-за введения в Украине военного положения, обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захватом военнопленных.

До этого Ротару участвовала более чем в 40 церемониях вручения российской премии. Она не отказалась от выступления даже в 2014 году, когда отношения между Украиной и РФ сильно ухудшились.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Анна Михно
Персона
София Ротару
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
12
3
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
мотивация прошлогоднего отказа: "не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников". сейчас стало быть этой мотивации нет. видимо радикально настроенных соотечественников все меньше и меньше. кружевные упороши, вас перестали бояться))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги