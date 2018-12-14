Юнкер странно повел себя на саммите лидеров ЕС: курьезное видео

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер взъерошил волосы одной из сотрудниц, когда прибыл на второй день саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Соответствующее видео размещено на сайте Еврокомиссии. Сначала он испортил прическу одной из встречавших его женщин, потом сделал вид, будто очень замерз, а затем погладил по руке еще одну женщину, с которой здоровался.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в июлне 2018 года Юнкер якобы пришел на открытие саммита НАТО в Брюсселе в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позже появилась информация, что политик не был пьян, а споткнулся из-за действия лекарства от острой боли в ногах.