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/Люди

Юнкер странно повел себя на саммите лидеров ЕС: курьезное видео

1.6тЧитать материал на украинском

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер взъерошил волосы одной из сотрудниц, когда прибыл на второй день саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Соответствующее видео размещено на сайте Еврокомиссии. Сначала он испортил прическу одной из встречавших его женщин, потом сделал вид, будто очень замерз, а затем погладил по руке еще одну женщину, с которой здоровался.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

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Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в июлне 2018 года Юнкер якобы пришел на открытие саммита НАТО в Брюсселе в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позже появилась информация, что политик не был пьян, а споткнулся из-за действия лекарства от острой боли в ногах.

Персона
Жан-Клод Юнкер
Место
БельгияБрюссель
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Комментарии на сайте не модерированы
Алоизович Петр
Алоизович Петр
Чего странного, он бухает постоянно как и Пеця, не первый раз нажратый на мероприятиях
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Алоизович Петр, и причем это типичное сексуальное домогательство. Мадам! Ну, куда же вы? Позвольте вам поцеловать руку.
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Белый господин
Белый господин
Вам, шеглам, не стыдно размещать видео Russia Today?
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