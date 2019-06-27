Юная внучка Софии Ротару похвасталась голым телом: в сети фурор

Младшая внучка известной певицы и народной артистки Украины Софии Ротару, модель и начинающая исполнительница Соня Евдокименко удивила сеть откровенным фото.

Так, 18-летняя девушка сфотографировалась в соблазнительном бикини на пляже. Горячее фото она опубликовала на личной странице в Instagram.

София Ротару и Соня Евдокименко Instagram @sofiarotaru.official

"Счастливый ребенок! Плавание под дождем заставило меня чувствовать себя эмоционально и духовно заряженной", – поделилась Соня с подписчиками.

Фолловеры юной артистки похвалили девушку за смелое фото и отличную физическую форму, написав ей об этом в комментариях под постом соцсети. Некоторые также пошутили, что Соня "втянула живот", для того, чтобы казаться на снимке стройнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно 18-летняя София Евдокименко показала своего парня. Им оказался француз Марко Дюменил.

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