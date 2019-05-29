"Я "за": Тарабарова разозлила сеть заявлением о российских гастролерах

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова поддержала гастроли российских артистов в Украине, что вызвало гнев в сети.

Соответствующий пост она написала на своей странице в Instagram в ответ на многочисленные просьбы, пояснив, что концерты звезд РФ нужно разрешить только при определенном условии.

"Гастроли российских артистов в Украине? Весь шоу-биз, кулуарно конечно, обсуждает возвращение россиян на украинский рынок. Выступление Темниковой, активность пиар-агентств, промо россиян в наших музыкальных СМИ, измена / победа, кто виноват и что делать?. Журналисты обращаются за коментами, поэтому решила один раз ответить всем – я "за", – написала Тарабарова.

Светлана Тарабарова поддержала гастроли звезд РФ Instagram @tarabarova

По ее мнению, гастроли россиян дают здоровую конкуренцию, которая поможет развитию рынка. Также она считает, что запрет ни к чему хорошему не приводит.

"Но, при одном условии: наша ВР (этого или следующего созыва) должна законодательно ввести налог с проданных билетов российских гастролеров в размере 20%, который будет направлен на развитие украинской армии. Многие украинские артисты сделали и делают свой вклад в обороноспособность страны – так может пришло время и соседям приобщиться к этому делу, как вы считаете? Ну и конечно гастролеры должны уважать наши законы и территориальную целостность Украины (отсутствие выступлений в Крыму и временно оккупированных территориях)", – резюмировала она.

Светлана Тарабарова Instagram @tarabarova

В комментариях пользователи возмутились из-за такой идеи. Они написали, что категорически против российских гастролеров, ведь в Украине начала развиваться собственная культура.

"Запрет российских артистов уже дал положительные результаты. Посмотрите, какое развитие украинской музыки за последние 5 лет", "Я однозначно против. Без российского шоу-бизнеса мне больше нравится. Украинские певцы в 100 раз лучше", "Не думаю, что артисты РФ захотят отдавать процент именно на украинскую армию и вообще вряд ли они уважают территориальную целостность", "А я против. У нас стало много классной украинской музыки по радио приятно слышать песни на родном языке. Не надо нам их", "Категорически нет! Условия хорошие, но слишком сказочные", – ответили пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая в Одессе сорвали концерт российской певицы, экс-звезды группы "Серебро" Елены Темниковой, которая признавалась в любви к президенту РФ Владимиру Путину. Активисты собрались под клубом, сожгли флаг РФ.

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