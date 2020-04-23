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23 апреля • обновлено в 08:57
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"Я в шоке!" 6-летняя Лиза поразила Галкина своими знаниями

3.7т
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Российский шоумен Максим Галкин признался, что его шокировали знания шестилетней дочери Лизы.

Так, соответствующий ролик телеведущий опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Максим Галкин с дочерью Лизой

Максим Галкин с дочерью Лизой

Instagram @maxgalkinru

В ролике Галкин показал разговор с Лизой. В частности, шоумен спросил у своей дочери, знает ли она художников. В ответ на вопрос отца, девочка принялась перечислять фамилии живописцев, которых знает:

"Шишкин, Поленов, Серов, Айвазовский, Васнецов, Врубель, Саврасов, Клод Моне. Клод Моне – это "Пруд с кувшинками".

По всей видимости, знания Лизы впечатлили Галкина. В подписи к публикации шоумен написал:

"Я в шоке, реально не знал, что она это знает".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин не выпускает свою супругу, певицу Аллу Пугачеву из замка в деревне Грязь из-за коронавируса.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Максим Галкин Лиза Галкина
Место
Россия
Тег
Новости России
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