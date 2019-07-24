"Черноморские Игры" — это фестиваль, который стимулирует к росту, — Александр Пономарев

OBOZREVATEL продолжает серию интервью с членами жюри "Черноморских Игр", которые пройдут с 26 по 28-е июля в Скадовске.

На этот раз нашим собеседником стал знаменитый певец, народный артист Украины, член жюри фестиваля Александр Пономарев.

- Если у ребенка есть талант, но он не хочет заниматься музыкой, то вы бы стали его заставлять?

- Сложный вопрос. У меня уже 5 лет существует вокальная академия, где есть так называемый вокальный интенсив. Туда ребенок приходит и для себя точно отвечает: хочет он этим заниматься или нет. Ребенок либо зажигается, либо принимает решения, что не хочет петь. А любой ответ – это позитив.

- А младший сын проявляет интерес к музыке?

- Он поет и неплохо. Проявляет интерес и посещает эти же интенсивы, где с ним и другими детьми занимаются преподаватели по вокалу и актерскому мастерству.

Поэтому я отвечу так: заставлять, наверное, не надо, но если получится уговорить посетить хоть раз такое мероприятие, то лучше так и сделать.

- У меня есть много знакомых, которые занимались в музыкальной школе, но почти все бросали ее. Некоторые после этого возвращались. У вас в детстве были периоды, когда вы не хотели заниматься музыкой?

- В музыкальной школе я не занимался. Хотел, но у мамы не было возможности платить деньги за это. Там надо было платить 25 рублей в месяц. Поэтому я занимался спортом, он был бесплатный.

- А как вы относитесь к детским талант-шоу? Споры ведутся постоянно: хорошо это или плохо?

- Я против. Для детей это большая травма. Им там все тренера говорят, какие они мегаталантливые. Потом это шоу заканчивается, и на следующий день ничего этого нет. Не все выдерживают психологически.

Когда-то два часа общались с Робертино Лоретти, который был уникальным дискантом. Гремел на весь мир где-то 3 или 4 года, а потом произошла мутация, и он стал посредственным баритоном. И вот большую часть времени мы говорили на тему этих четырех лет его детства.

Я считаю это травма. Я бы не давал детям звездности, просто занимался бы музыкой, чтобы им было интересно, а уже после мутации занимался бы профессионально.

- А что бы вы ответили родителям, которые считают занятия музыкой не серьезными?

- Пусть они посмотрят рейтинги богатых людей Америки и убедятся в серьезности этого бизнеса. Я в детские года музыкой не занимался. Пошел заниматься музыкой, когда получил травму и больше не мог ходить на бокс.

Сразу поступил в музыкальное училище, где мне поставили жесткое условие: "Мы тебя возьмем, но ты за год должен догнать своих сокурсников, которые 7 лет занимались в музыкальной школе и год вместе с тобой будут заниматься в музучилище". Поэтому за год я фактически сделал программу 8 лет. Это было сложно.

Поэтому говорить о том, поддерживали ли меня, я не могу. Батя мне говорил: "Саша, иди пой в подвале. Там и тебе хорошо, и дровам приятно" (со смехом). Я пел во дворе, в пионерском лагере. Люди говорили, что им нравится, моим родителям говорили, что я одарен вокалом и что нужно заниматься. Но финансы не позволяли.

Я сторонник образования, особенно вокального. Считаю, что занятия вокалом и с преподавателями очень даже нужны и полезны. Хоть в шоу-бизнесе есть примеры того, что люди добивались успеха без образования. Но все меняется, поэтому образование не помешает.

- Бытует мнение, что сейчас дети более профессиональны. Говорят, что на те же "Черноморские Игры" юные таланты приезжают очень хорошо подготовленными. Как считаете, этот уровень действительно растет или нам так просто хочется думать?

- Растет. Мне приятно, что студенты моей академии постоянно занимают первые места на тех же "Черноморских Играх". Они растут, но звездности в коллективе у нас нет, мы это достаточно быстро пресекаем.

- А как правильно пресечь звездность у ребенка?

- Я говорю им, что нужно начинать гордиться, когда ты хотя бы соберешь полный зал дворца "Украина" и позовешь меня. Тогда можешь начинать гордиться, что ты звезда, а пока ты никто. Их нужно научить, чтобы они относились к каждому достижению, как к проходящей ступеньке на пути к большой цели. Они это вроде бы понимают.

- Взрослые тоже болеют. У вас такое было?

- Не знаю. Я снизу шел, поэтому нужно спрашивать у моих коллег. Надеюсь, что не было. Хотя я смотрел ранние интервью, где говорю, что у меня каждая песня хит, то, наверное, какие-то заносы были. Мне тяжело проанализировать. Если и было, то пусть простят меня коллеги (улыбается).

- Велико ли значение "Черноморских Игр" для развития талантов в Украине?

- Конечно. "Черноморские" — это фестиваль, который стимулирует к росту. Любой дух соперничества дает человеку анализ его возможностей. Это все опыт, он неплох.

Я против талант-шоу, потому что там иногда хвалят только для того, чтобы похвалить, не анализируя их недостатки. А ребенок начинает думать, что он на самом деле такой крутой. Потому что мнение известного артиста для него много значит.

- Главный совет участникам "Черноморских Игр" от мэтра?

- Все конкурсы – это всего лишь ступеньки для добывания опыта. А главная цель должна быть полные залы Украины, где вы будете выступать и петь свои песни.

Еще мой совет: всем писать тексты песен. Для чего это делать вокалисту? Чтобы он пел, что чувствует, а не то, что ему написали.

- А как вы относитесь к известным артистам, которые покупают песни?

- Я отношусь нормально. Но как показала практика, долгоиграющие проекты существуют гораздо реже, если человек пишет тексты и музыку не сам. Такие примеры есть, но их мало. А примеров, когда человек пишет сам и на сцене по 30-40 лет – много.

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