"Я отказываюсь!" В сети показали задержание Бочкаревой с кокаином

В сети появилось новое видео с задержанием российской актрисы, звезды сериала "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой.

Соответствующий ролик обнародован на Telegram-канал Mash, где в очередной раз доказали, что артистку действительно поймали на транспортировке наркотиков (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Тут подоспел новый видос с задержанной за веселый порошок Натальей Бочкаревой. Она спокойна, она отказывается от освидетельствования, она знает, что все будет хорошо", – сказано в описании.

Задержание Бочкаревой с наркотиками Кадр из видео

На видео запечатлен момент, когда московские инспекторы зачитывают актрисе протокол при понятых. На предложение пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения она четко повторяет, кивая головой: "Я отказываюсь".

Наталья Бочкарева instagram/natalia_bochkareva_official

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о задержании Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.

Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками, а также странный ролик возле подъезда. На первом ролике она говорит, что кокаин держит в трусах. Позже также стало известно, что она имеет более 67 штрафов за различные нарушения ПДД.

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