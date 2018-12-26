''Я оказалась в аду'': Седокова поделилась личной трагедией

Певица Анна Седокова рассказала о личных переживаниях, которые связаны с ее младшей дочерью Моникой. По словам Седоковой, ей пришлось обратиться к зарубежным адвокатам и платить им по 50 тысяч долларов за то, чтобы у нее была возможность общаться с ребенком.
Несмотря на то, что бывшие супруги решили все вопросы, Седокову могут лишить родительских прав. Об этом она рассказала в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".
Анна Седокова и ее дочь Моника
Рамблер/новости
"Но, несмотря ни на что, я не имею правда публиковать фото Моники в социальных сетях, СМИ. Кроме того, я никогда не смогу привезти ее в Россию, иначе меня могут лишить родительских прав. Этот будет продолжаться до тех пор, пока между Россией и Америкой не будет заключен пакт о Гаагской конвенции", — отметила Седокова.
Она отметила, что ее жизнь разделилась на "до" и "после".
"Бывший муж произнес фразу, которая разделила мою жизнь на до и после: "Я подаю на тебя в суд". Я оказалась в аду. Он пошел в суд и сказал там, что я опасна для ребенка", — говорит Седокова.
Не смотря на все, что происходило в моей жизни, для меня было очень важно, чтобы передача #Прямойэфир у @malakhov007 получилась хорошей и доброй. Чтобы она давала надежду тем, кто оказался в сложной ситуации. Андрей и вся его команда меня в этом поддержали 🙏🏼 ! Когда мне было очень не просто, когда я стояла на краю и больше не было сил бороться, женщина , приставленная ко мне надзирателем, сказала: “It’s just another bump in the road”. Это можно перевести примерно как - "Это всего лишь ещё одна кочка на дороге". Нужно не бояться, не молчать, сконцентрироваться на главном и всегда отвечать добром и думать исключительно о детях, потому что нет никого важнее ❤️ #ВСЕБУДЕТХОРШО P.S. А я уже подъезжаю домой и в 17.25 буду смотреть нашу передачу по @tvrussia. Волнууусььь. Напишите мне что-нибудь🙏🏼
В результате, певица позвонила бывшему супругу и предложила ему подписать мировое соглашение. Теперь Седокова может приезжать в США и там видеться с Моникой.
Друзья ❤️ Сегодня апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Теперь, у Алины появилась реальная надежда. Нас ещё ждут судебные споры, но это означает, что сегодня мы победили в суде !!!! Мы все 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 И это произошло благодаря вашей поддержке, благодаря тому, что вы неравнодушны! Благодаря вашим тёплым словам !Спасибо Судьям, спасибо Адвокатам , спасибо Прессе, которая поддержала нас с дочкой и родителями Валентина ! Мы все вам до безумия благодарны ! Знаете, вчера я долго не решалась сделать пост. Думала, что как-то станет все грязно сразу, что не имею права об этом говорить вслух, но мы договорились дать интервью одному большому изданию. Издание подтвердило. Прислали вопросы.,Все было хорошо и тут в 6 часов вечера они присылают нам сообщение - "Нам не интересно". Мы не знаем, что произошло .( Не знаем, кто на них надавил, а может действительно "не интересно". И я написала пост, а вы его прочли и все хорошо. Сегодня это издание было в суде ❤️ Итак, 2 урока, которые преподала мне жизнь за эти два дня: 1. Даже если вам кто-то скажет: "нам не интересно" - не верьте и не останавливаетесь ! Не интересно одному , точно будет интересно другому , и этот другой будет ещё больше! Спасибо @kp_ukraine @viva_ukraine_magazine @peopletalkru и всем журналистам, которые нас с семьей поддержали. 2. Никогда не молчите ! Это я поняла и в ситуации с Моникой и сегодня ! Говорите ! Кричите ! Действуйте! Я с вами!! Добро обязательно победит ❤️
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно экс-звезда "ВИА Гры" Анна Седокова рассказала о новом романе с известным российским спортсменом.
После длительного перерыва в отношениях и скандального развода, 35-летняя певица призналась, что у нее есть новый парень. В окружении Седоковой отметили, что она встречается с молодым и перспективным игроком хоккейного клуба "Динамо", 24-летним Андреем Мироновым.
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