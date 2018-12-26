''Я оказалась в аду'': Седокова поделилась личной трагедией

Певица Анна Седокова рассказала о личных переживаниях, которые связаны с ее младшей дочерью Моникой. По словам Седоковой, ей пришлось обратиться к зарубежным адвокатам и платить им по 50 тысяч долларов за то, чтобы у нее была возможность общаться с ребенком.

Несмотря на то, что бывшие супруги решили все вопросы, Седокову могут лишить родительских прав. Об этом она рассказала в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Анна Седокова и ее дочь Моника Рамблер/новости

"Но, несмотря ни на что, я не имею правда публиковать фото Моники в социальных сетях, СМИ. Кроме того, я никогда не смогу привезти ее в Россию, иначе меня могут лишить родительских прав. Этот будет продолжаться до тех пор, пока между Россией и Америкой не будет заключен пакт о Гаагской конвенции", — отметила Седокова.

Она отметила, что ее жизнь разделилась на "до" и "после".

"Бывший муж произнес фразу, которая разделила мою жизнь на до и после: "Я подаю на тебя в суд". Я оказалась в аду. Он пошел в суд и сказал там, что я опасна для ребенка", — говорит Седокова.

В результате, певица позвонила бывшему супругу и предложила ему подписать мировое соглашение. Теперь Седокова может приезжать в США и там видеться с Моникой.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно экс-звезда "ВИА Гры" Анна Седокова рассказала о новом романе с известным российским спортсменом.

После длительного перерыва в отношениях и скандального развода, 35-летняя певица призналась, что у нее есть новый парень. В окружении Седоковой отметили, что она встречается с молодым и перспективным игроком хоккейного клуба "Динамо", 24-летним Андреем Мироновым.

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