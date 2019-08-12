"Я наполовину пророссийская!" Любовница Виктора Павлика резко ответила хейтерам

Любовница украинского певца Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова вышла на тропу войны с хейтерами и сделала громкое заявление.

Так, недавно новоиспеченная пара появилась на обложке журнала "Отдохни", и их сразу же начали обвинять в пиар-романе. В связи с этим Екатерина опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором "поставила недоброжелателей на место".

"Невозможно быть с человеком 4 года и не любить его. Не стоит считать Виктора идиотом, который вдруг изменил свою жизнь на 180 градусов ради девочки, которая с ним из-за обложки или денег. А вообще, не судите и не оценивайте не зная ничего. Вы все такие ущербные и несчастные со стороны. Вы, наверное, никогда не любили", — написала возлюбленная певца.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова Фото из Instagram

Отметим, что в комментариях к посту сам Виктор Павлик заявил, что также украинский музыкант Юрий Журавель обвинил их в том, что они рекламируют "пророссийский журнал".

"Юра Журавель, мы знаем друг друга 100 лет, и были коллегами, он написал, что мы, дебилы, рекламируем пророссийский журнал. Хотя владельцем "Отдохни" является Бурда, Германия. Цирк!", — написал Павлик.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова Фото из Instagram

Екатерина на это сообщение ответила, что она сама наполовину пророссийская.

"Самая большая проблема пророссийский журнал. Я тоже наполовину пророссийская, если что", — написала девушка.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Павлик рассказал историю любви со своей новой избранницей Екатериной Репяховой.

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